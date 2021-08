Ousmane Sonko : « Macky n’a jamais mené un combat démocratique »

Macky Sall (à gauche) et Ousmane Sonko (à droite)

Que Macky Sall se le tienne pour dit. Il fera face, pour les prochaines échéances électorales, à la plus grande coalition de l’opposition. « Macky Sall n’a jamais mené un combat démocratique dans ce pays. C’est pourquoi, il n’accepte pas une opposition démocratique. Son seul souci est de réduire ses opposants à leur plus simple expression. Mais, c’est peine perdue. Il fera face à l’une des plus grandes forces d’opposition du Sénégal ».

La grande coalition réunira le Parti de l’Unité et du Rassemblement (Pur), l’ancien ministre exilé, Karim Wade, Khalifa Sall et le parti Pastef de Ousmane Sonko. Cette coalition est en train de peaufiner sa stratégie pour faire face au pouvoir. Son objectif est de proposer une alternative crédible au régime de Macky Sall. « La persécution des opposants est l’Adn de Macky Sall et de son régime. Mais, ils vont échouer », a déclaré Ousmane Sonko, repris par nos confrères d’Emedia.