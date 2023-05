Ousmane Sonko menace la cohésion sociale…un danger à neutraliser

Ousmane Sonko était vu comme celui qui allait changer le système. Mais avec le temps, le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est devenu la personne la plus détestée. Ces prises de positions et ses sorties sont devenues un véritable danger pour le Sénégal. Si personne n’arrête le maire de Ziguinchor et ses délires, il risque de plonger notre pays dans un conflit armé.

Ousmane Sonko sait vraiment comment se faire détester. Cet homme n’a que le mépris à la bouche. Il trouve toujours le moyen de se mettre à dos tout le monde. Les mensonge de Sonko font réagir. Même au sein de l’opposition, on n’en peut plus des irresponsabilités du chef de l’opposition radicale. « Tes propos et tes actes ont du mal à être conciliés et révèlent une duplicité épeurante. (…) Mais saches que ce pays est trop précieux pour que le dogme de la manipulation et du mensonge soit la seule issue », a lancé Thierno Bocoum à Sonko.

Ousmane Sonko menace la cohésion sociale. Ses déclarations ont fini par affecter les familles religieuses. Après avoir voulu supprimer les Magal et Gamou, il tente d’entrer dans les bonnes grâces des marabouts. Mais les insultes des patriotes ont fini par bousiller toutes ses chances. Et ils ne s’en cachent plus. Les partisans de Sonko insultent, attaquent et jettent le discrédit sur les marabouts. Leurs positions ont fini par diviser les talibés. Sonko a créé des clans dans les foyers religieux. Mais aussi au sein des familles.

Sonko ne divise pas uniquement les familles religieuses. C’est le Sénégal entier qu’il divise. Depuis la venue de Sonko on assiste à une bipolarisation du pays. Le maire de Ziguinchor veut nous faire croire que la Casamance est stigmatisé. Selon sa logique, Macky Sall n’aime pas cette partie du pays. Pire, il essaie de tout faire pour lancer sa révolution à partir du Sud. Tout ce que cherche l’ex ibadou reconverti en mouride c’est de plonger le pays dans une guerre ethnique. Maintenant qu’il a échoué, il change de stratagème.

Lors de son entretien avec Walf, il a prouvé qu’il est la seule menace qui plane sur ce pays. Sonko n’est pas ce digne fils de la Casamance qu’on croyait. Cet homme risque de commencer son plan diabolique dans le sud. Il veut déstabiliser cette région sensible. Au micro de nos confrères, il a tenu un discours plus qu’irresponsable. Après avoir accusé Macky Sall de ne recruter que des Halpular, de ne pas aimer les Diolas, il démontre tout son mépris envers la communauté très respectée des «Mancagnes».

Dans la vidéo ci-dessus, il accuse cette communauté de faire les sales besognes de Macky Sall. « Tout le monde connaît Macky Sall et Victorine Ndeye. Mais tout le monde sait que quand Macky veut faire quelque chose de mauvais, la filière qu’il utilise c’est la même communauté. Ce sont les Ndeye, Bandiaky, Napel ou Malack. Ils sont de la même communauté et habitent ici (Ziguinchor) avec nous. Et on les connaît», a déclaré le maire de Ziguinchor.

Cette déclaration de Sonko est dangereuse. Il vient d’accuser une communauté entière d’être à la solde de Macky pour liquider des adversaires. Les patriotes ont beau hurler sur tous les toits, mais la déclaration de leur leader est irresponsable et indigne pour une personne qui cherche à gouverner 18 millions de Sénégalais. Sonko est le seul mal qui gangrène ce pays. À chaque fois qu’il parle, il ne manque pas de dire des bêtises. Ces sorties malencontreuses ont fini par lasser tout un peuple.

Cet homme doit être neutralisé. Non pas physiquement, mais on devrait couper la parole à Sonko. Tant qu’il n’aura pas de bons conseillers en communication, le leader de Pastef ne doit plus prendre la parole. Les confrères qui lui tendent le micro doivent avoir le courage de le recadrer. Il est impératif pour la presse de prendre ses responsabilités et d’éviter de jouer le rôle de la radio Mille Collines. Toutes les bouches «puantes» de l’opposition et du pouvoir doivent être mises hors d’état de nuire.

La nouvelle génération de politiciens, conduite par Ousmane Sonko, risque de mener le Sénégal vers sa perte. Pour éviter la malédiction du pétrole, il devient urgent de neutraliser toutes les menaces, quitte à dissoudre les partis pyromanes comme Pastef !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru