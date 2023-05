Sonko négocie pour éviter…Les vidéos torrides du Sweet Beauté

Ousmane Sonko a visiblement menti en disant, lors de sa dernière sortie, que « le dossier du Sweet Beauté est vide ». Quelle maladresse de sa part ! Il parle pour montrer à ses troupes qu’il est le guerrier toujours debout qui fait trembler le Palais. Et pourtant, c’est ce guerrier qui, dans les coulisses, négocie avec les autorités pour ne pas diffuser les vidéos du Sweet Beauté. Eh oui, ces vidéos existent. Et xibaaru va vous dévoiler des choses que cache Ousmane Sonko. Et selon des sources, ce dernier sait que des vidéos torrides existent. Et depuis lors, le guerrier de Zig est devenu un…poltron qui tremble.

Plus les choses avancent dans l’affaire du salon Sweet Beauté dont Ousmane Sonko, le responsable de Pastef, est accusé par une jeune fille exerçant dans ce salon de l’avoir violée à plusieurs reprises et de l’avoir menacée de mort, on voit qu’il tergiverse. Ousmane Sonko panique car il sait maintenant que sa victime Adji Sarr ne parlait pas en l’air quand elle demandait la tenue du procès. Adji Sarr sait très bien ce qu’elle fait. Dans sa récente vidéo balancée sur les réseaux sociaux, Adji Sarr dit en sérère, que « Adji a grandi ».

Traduction : « Un enfant, héritier du courage de son père, a planté sa lance. Les enfants sont encore adolescents mais Adji Sarr a grandi »

Ousmane Sonko manque de sérénité. Il sait très bien pourquoi, il tergiverse dans ce dossier. Ousmane Sonko se transforme en avocat, procureur, juge d’instruction, président du Tribunal dans cette affaire. Que c’est devenu cocasse. Cette petite fille « violée » qui a grandi, pourrit la vie de ce guerrier de Ziguinchor qui se met à dos des opposants comme Thierno Bocoum qui vient de le traiter d’arrogant et de condescendant.

« Ousmane, tu as été injuste et tu l’es aujourd’hui encore plus que jamais en renouvelant ton jet à la vindicte populaire alors que rien n’explique que tu reviennes sur cet épisode au moment où presque toutes les oppositions se regroupent autour d’une seule et unique plateforme » a dit Thierno Bocoum dans une déclaration rendue publique.

Thierno Bocoum, après son épisode avec Ousmane Sonko dont il découvre le véritable visage s’est rendu compte que celui-ci est un mystificateur. Thierno Bocoum est crédité comme étant un leader politique très réfléchi. Voilà pourquoi, Ousmane Sonko, un homme politique très limité, fait tout pour l’éliminer de la scène politique nationale. Assurément, malgré son engagement politique qui ne lui ’a jamais fait défaut, et la réputation qu’il traîne, Thierno Bocoum a toujours obtenu le respect de toute la classe politique, pouvoir comme opposition compris.

Thierno Bocoum prend son courage à deux mains pour rabattre le caquet à Ousmane Sonko. Après Barthélémy Dias, il était vraiment temps. C’est comme si tout membre de l’opposition doit être aux pâquerettes et répondre aux ordres d’Ousmane Sonko. Ousmane Sonko se conduit comme étant un dictateur alors qu’il n’est même pas encore élu Président de la République du Sénégal.

Alors qu’il montre son véritable état d’esprit, s’il est au pouvoir avec le Sénégal risque des plonger vers une véritable démon-cratie. Ousmane Sonko n’aime pas être contredit. Voilà pourquoi, il ne peut s’accommoder avec des personnages comme Barthélémy Dias, Thierno Bocoum qui ont leur liberté de ton et d’indépendance.

Ousmane Sonko est un homme politique qui malgré toutes ses gesticulations, est finissant. Les Sénégalais apprécient mieux la finesse et la capacité d’analyse d’un homme comme Thierno Bocoum qui fait la morale à Ousmane Sonko ou alors Barthélémy Dias dont tout le monde aime son indépendance de ton. Ousmane Sonko aimé prôner l violence dans tous ses discours.

Ousmane Sonko s’agite. Il a perdu toute sa sérénité avec le procès qui s’ouvre entre lui et Adji Sarr. Selon des sources de xibaaru, Sonko a peur depuis que des vidéos et des photos ont été ajoutées au dossier. Et ce ne sont pas des photos et vidéos de rue mais bien celles de Sonko montré « nu ».

Et selon des sources, Adji Sarr lui a fait voir une petite séquence d’une de ses vidéos « taatou neen ». Et depuis lors, il négocie pour éviter un procès. Il discute en catimini avec le Palais. Et c’est une haute personnalité religieuse qui a fait le premier pas pour éviter que le procès se transforme en une diffusion de séance « porno ». Sonko préfère conserver sa dignité que de montrer ses « fesses » à tout le Sénégal. Il accepte de se retirer et accepter une condamnation que de se retrouver tout nu devant 18 millions de Sénégalais.

Ce qui explique, pourquoi il fait tout pour ne pas se présenter devant le tribunal et répondre des chefs d’accusation portés contre sa personne face à Adji Sarr. Ousmane Sonko sait qu’il existe trop de zones d’ombre dans cette affaire et qui ne feront que l’enfoncer.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn