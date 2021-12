Ouverture graduelle à l’université Amadou Makhtar Mbow en 2022

Une ouverture graduelle, dès cette année 2022, c’est ce qui est prévu pour l’Université Amadou Makhtar Mbow de Diamniadio. « L’évolution des travaux montre que dans un délai d’un mois, si on évalue bien, on pourra démarrer un processus d’appropriation par l’université d’abord et d’accueil des premiers étudiants », a déclaré le ministre l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Cheikh Oumar Anne.

C’est dire, a-t-il précisé « au terme d’une visite de chantier, qu’on peut être sûr que d’ici à deux mois, on aura une très bonne visibilité du démarrage » des cours sur le site de l’université Amadou Makhtar Mbow, située à quelques encablures du stade du Sénégal, non loin des sphères ministérielles.

« On travaille pour finaliser et réceptionner les sept bâtiments et le restaurant avant fin décembre 2021. Ce qui correspondrait à une grande partie des infrastructures académiques de l’UAM », déclarait, au mois de juillet dernier, le ministre de l’Enseignement supérieur, dont les propos sont rapportés par Emedia.