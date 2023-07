Papa Mademba Bitèye honoré aux Cauris d’Or (Photos)

Cette 18ème édition de la cérémonie des Cauris d’Or, placée sous le sceau de la Persévérance pour la résilience économique et sociale, a décerné plusieurs distinctions aux personnalités qui ont excellé dans leur secteur d’activités. Le MEDES lui a décerné le Cauris du Meilleur Manager Homme de l’année 2023, a appris Xibaaru.

Parmi celles-ci, une a retenu l’attention du public, celle du directeur général de la Senelec, Papa Mademba BITEYE. Un manager qui s’est distingué par l’innovation et la créativité dans le domaine énergétique. Très tôt, il a su engager Senelec dans la conquête et dans la transformation structelle pour la maîtrise de l’énergie de tous les possibles.

Dans son propos, après avoir rendu grâce à Allah, il a tenu à son tour à remercier vivement le Président de la République Macky SALL pour sa vision eclairee et son soutien qui ont permis les réalisations constatées depuis son accession à la magistrature suprême parmi lesquelles les fortes performances de Senelec.

Il ajoute que l’interconnexion énergétique des pays de la Cedeao est déjà achevé depuis ce samedi 8 juillet et marqué aussi un événement historique pour Senelec et le Sénégal. M. Biteye a aussi mis l’accent sur le rôle important joué par le personnel de Senelec grâce à quoi ces prouesses ne seraient pas possible. Il a prié pour la paix dans notre cher pays et une pérennisation des acquis sur tous les plans.