Papa Mahawa Diouf descend Guy Marius Sagna et Ousmane Sonko

Papa Mahawa Diouf n’a pas mis de gants pour s’exprimer sur le scandale de trafic de visas qui implique activistes et membres de la mouvance présidentielle. Le responsable politique de la mouvance présidentielle n’a pas raté l’occasion pour lancer des piques au leader de Pastef et Guy Marius Sagna.

Répondant à la question de savoir si cette affaire ne symbolise pas une justice inéquitable, il répond : « Tous les patriotes de ce pays doivent se lever contre ces gens dangereux. Dire qu’il n’y a plus de justice dans ce pays, c’est donner le droit de faire ce que tu veux sans t’expliquer et on ne devrait donner ce droit à personne », dit-il dans un entretien accordé au journal Libération.

Le coordinateur de la cellule de communication de Benno Bokk Yaakaar est d’avis que « les faits qui sont évoqués dans cette affaire ne nous concerne pas. Les politiciens de petits rendez-vous devraient se calmer et arrêter de menacer les gens en disant que le droit, ce sont eux qui le disent et non elle la justice », lance-t-il.

Et le directeur de l’Aspt est convaincu que la justice « sénégalaise est un système de justice performant ». Pour lui, « il faut qu’Ousmane Sonko, Guy Marius et leur clique arrêtent de menacer les Sénégalais », prévient-il.