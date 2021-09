Rockey Africa Limited exclu de la BAD pour…fraude

Le Groupe de la Banque africaine de développement a annoncé, mardi, l’exclusion, pour une durée de 18 mois, de la société Rockey Africa Limited et cinq de ses filiales notamment Aerospace Aviation, Eva-Top Agencies, Sony Commercial Agencies, Beta Trading Company et Madujey Global Services, toutes enregistrées au Kenya, ainsi que son président-directeur général, Robert Kamau Wachira, pour 24 mois, en raison de pratiques frauduleuses. Les exclusions ont pris effet depuis le 5 août dernier.

Une enquête menée par le Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption de la Banque a établi que Rockey Africa Limited, ses filiales et Robert Kamau Wachira se sont livrés à des pratiques frauduleuses dans plusieurs appels d’offres, dans le cadre du Projet de soutien à l’amélioration de la qualité et de la pertinence dans l’enseignement supérieur, la science et la technologie mis en œuvre au Kenya.