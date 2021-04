Papa Mody Sow : « Le président Macky Sall dans la coopération diversifiée »

Conscient des fortes urgences économiques et sociales amplifiées par les impacts de la pandémie covid19, et de la faiblesse budgétaire, le président de la république a mis en orbite le programme de relance.

Pour modifier l’écosystème de la production, des fonds d’appuis sont mis à la disposition du privé national pour lui permettre de jouer efficacement son rôle, car en cette période de relance il aurait été suicidaire de pratiquer la politique « du moins d’état » dans les investissements.

Ceux-ci pour porter leurs fruits appellent la mutualisation des moyens des industriels et entrepreneurs nationaux et internationaux qui doivent ouvrir leur capital, comme le pratiquent couramment les banques et trusts.

En d’autres termes, l’âpreté de la concurrence internationale n’autorise plus une préférence nationale dans la dispersion des ressources économiques, financières et humaines.

L’état du Sénégal l’a si bien intégré dans sa philosophie politique que le conseil présidentiel de l’investissement est toujours un grand moment du calendrier républicain qui permet des échanges sur l’articulation des programmes publics et privés dans la conjonction des efforts pour l’amélioration du climat des affaires qui est un des facteurs déterminants pour capter les flux financiers flottants au plan international.

Les déplacements du président Macky Sall pour des raisons diplomatiques ou économiques démontrent encore à souhait la cohérence de sa vision en synchronisation avec les atouts d’un partenariat mutuellement avantageux.

Notre pays vient en effet d’obtenir le soutien de l’Union européenne pour la relance de notre économie qui est prometteuse, en raison de sa capacité de résilience d’une part, et de son avenir industriel( minier, gazier et pétrolier).

La Turquie ,la Chine et la Russie ont posé des actes forts dans des différents domaines de la coopération allant des infrastructures, aux partenariats des privés, aux bourses universitaires pour la formation des cadres, à la sécurité et à la défense.

En renforçant la coopération avec nos partenaires traditionnels(France, Usa, Allemagne, et pays de la cedeao et de l’Afrique…)qui eux-mêmes diversifient leur politique de développement, le Sénégal en tant qu’ état souverain est dans la logique du temps, avec le président Macky Sall qui comprend parfaitement les enjeux économiques de la géopolitique actuelle.

En atteste la nomination sur sa proposition de son ancien ministre conseiller et ancien ministre du budget , Monsieur Abdoulaye Diop comme président de la commission de l’Uemoa qui vient ainsi confirmer la confiance renouvelée des pairs à l’égard du président Macky Sall et du Sénégal.

Papa Mody Sow journaliste consultant