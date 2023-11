Pape Abdoulaye Touré quitte les urgences…il est retourné en cellule

Après avoir passé un certain temps au service des urgences de l’Hôpital Principal de Dakar, l’activiste Pape Abdoulaye Touré a été transféré à sa cellule à l’Hôpital Le Dantec, selon les informations fournies par son avocat, Me Koureyssi Ba. La nouvelle a été partagée via un post sur la page Facebook de Me Ba.

«Pape Abdoulaye Touré grâce à la miséricorde divine, a surmonté cette épreuve. Ce matin, il quitte le service des urgences de l’Hôpital Principal de Dakar pour retourner à son lieu de détention, le pavillon pénitentiaire de l’ex-Hôpital Aristide Le Dantec. Nous rendons grâce à Allah», a écrit l’avocat sur sa page Facebook.

Il convient de rappeler que Pape Abdoulaye Touré a été placé sous mandat de dépôt alors qu’il était blessé et souffrait de plusieurs fractures. Il est poursuivi pour des accusations y compris des actes ou manœuvres susceptibles de compromettre la sécurité publique, la participation à un mouvement insurrectionnel et diverses actions.