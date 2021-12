Pape Diop : « Il est temps que Mbour devienne une région »

Pape Diop veut que Mbour soit érigé en région. Le candidat à la mairie de Dakar l’a dit hier lors de son passage dans ledit département.

« Il est temps que Mbour devienne une région. Le département de Mbour est un des départements les plus riches et les plus importants du Sénégal au vu de ses potentialités touristiques agricoles et celles liées à la pêche », a indiqué le leader de Bok Gis Gis, repris par Igfm.

« Donc, nous profitons de l’occasion pour demander aux autorités de l’Etat du Sénégal que Mbour soit érigé en région », a-t-il déclaré. Il estime qu’aujourd’hui, aucun département ne rapporte plus que Mbour sur le plan économique. «Malheureusement les mbourois n’en ressentent rien», regrette-t-il.