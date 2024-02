Pape Djibril Fall répond à Macky : «Je ne vois pas l’utilité de ce dialogue»

En annonçant le report de la Présidentielle, le chef de l’Etat Macky Sall a convié les acteurs politiques à un dialogue. Pour Pape Djibril Fall, candidat à la Présidentielle, ce dialogue n’a pas lieu d’être.

« Je ne vois pas l’utilité de ce dialogue. Je demande à tous les candidats de faire bloc, c’est une grosse injustice. Je prends l’exemple du match Cote d’Ivoire – Sénégal. L’arbitre s’était trompé et a été suspendu, mais est-ce qu’on va rejouer le match ? Non. Le processus doit suivre son cours. Ce qui se passe est extraordinaire », a déclaré PDF.

Le leader des Serviteurs, selon Seneweb, dénonce également la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire contre le Conseil constitutionnel alors qu’il y a plusieurs sujets plus importants où les députés sont restés muets. « Il y a plusieurs problèmes au Sénégal. L’éducation, la pêche, etc. Mais est-ce que les Sénégalais ont vu une commission d’enquête parlementaire ? Quand c’est important, on ne les voit jamais. Il faut qu’on arrête avec cette politique politicienne », a déclaré un Pape Djibril Fall déçu et en colère.

« C’est un jour triste pour la démocratie, un jour triste pour histoire du Sénégal et pour tout homme digne », a-t-il ajouté.