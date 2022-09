Pape Sarr : «Mimi Touré a accepté de jouer le jeu de la confiance aveugle»

Mimi Toogal Waay !

Non contente de jouer à la femme abusée, Mimi TOURE rajoute de la sottise à son erreur. Le moins qu’on puisse dire c’est que même dans le neddoko banditisme que je combats il y’a une part de neddoko bandoum acceptable à partir du moment où les règles du jeu sont clairement énoncées, annoncées, partagées et acceptées dans le cadre d’une conclave qui n’avait pour objectif que de concentrer les forces restantes de BBY, pour éviter tout grabuge et toute faute lors des votes à l’assemblée.

Les thuriféraires et autres animateurs de l’axe du mal, regroupés autour de rustres et de mulets politiques de la trempe de Barthélémy DIAS, de Guy Marius SAGNA, et d’une très théâtrale guenon de service, ont annoncé la couleur depuis longtemps. Les confrontations étaient annoncées féroces et malgré la supercherie d’une inter-coalition vouée à l’échec, les sauvageons s’étaient préparés à tout discuter et à se disputer pour tout et n’importe quoi.

Et comme prévu les agitateurs publics devenus députés ont usés de déshonneur sous le maillot d’honorables députés parvenus, sans gêne et sans honte aucune, habitués qu’ils sont à retourner le résultat de leurs folies sur un pouvoir exténué par trop de calculs personnels d’intérêts politiciens. Ce pays vient de payer cash de s’être contenté de paroles de parfaits menteurs et manipulateurs pour transformer ce qui aurait dû être des législatives, en référendum pour ou contre une 3ème candidature au lieu d’attendre sagement d’arriver au pont pour discuter de modalités ou non de la traversée. En politique le flou profite toujours aux manipulateurs et autres menteurs comme la nuit profite aux voleurs et autres violeurs.

Mimi n’est pas née de la dernière pluie. Elle se savait en position de force quand Macky qui lui avait filé la casquette de premier ministre puis de Président du CESE, puis l’avait subitement fait remplacer au profit de Seck « Bakka », à l’occasion du « Mbourok Soow » mémorable qui a propulsé un éminent bras cassé au ministère de la communication et de la prospective numérique. Ce fut un véritable drame à BBY et nous avions tous été solidaires de Mimi. Mais elle a accepté de se plier aux désidératas du Lion acceptant de revenir comme chargée de mission puis comme combattante en chef des confrontations pour les législatives.

Elle a accepté de jouer le jeu de la confiance aveugle à celui à qui elle doit tout quoi qu’on dise, et voilà qu’un choix éclairé du Lion la laisse à nouveau sur le carreau. Elle a été surprise certes, mais en grande cadre avertie, il lui a manqué du tact et de la mesure. Cette victimisation teintée de genre pour se morfondre en femme abusée appelant la gente féminine à la rescousse est une erreur monumentale et cette fois on ne peut parler de neddoko banditisme dans le choix de ce Président du parlement que nous ne connaissions pas et qui s’est révélé être certainement l’un des meilleurs profils du pays à cet emploi.

Tout y est, la représentation et la légitimité et le bonhomme semble être d’un calme olympien et d’une probité politique indémontable. Tant pis s’il est le copain de Magnsor gorou Soda Marème, notre belle et charmante première dieg. De toute façon, nous forgeons et bâtissons tous nos partis et mouvements autour de nous même d’abord, famille, amis et alliés, et tant que ce n’est pas que de la xénophobie primaire il n’y a pas de quoi s’énerver. La surprise est compréhensible et le travail fastidieux (5175kms tout de même) peut être source d’amertume, mais elle ne justifie pas ce qui reste une grosse erreur politique.

Et depuis ce matin la presse attiseuse et réactivatrice de feu, parle du courrier de Mimi annonçant au Lion de Guédé, la volonté des ultras de BBY de vouloir l’éliminer physiquement. A ce niveau Mimi la cadence ajoute à l’erreur, la sottise, l’affabulation et la peur. Nous sommes au Sénégal où l’une des rares fois que le Rubicon a été franchi dans des élucubrations politiques, c’était il y a près de 30 ans quand un juge constitutionnel a été tué au sortir des législatives de 1993.

Un auteur a écrit si justement qu’aujourd’hui encore on continue de jouer sans cesse au remake de cet assassinat comme par dépit pour la famille de Maître Babacar SEYE en permettant à l’un des illustres condamnés, puis amnistiés, par on ne sait qu’elle logique bizarre de Paa Wade, de se mettre à faire le tour des plateaux de télévision pour débiter toute sorte de sornettes et de mensonges, invitant presque tout le temps à l’indignation du peuple, à l’insurrection et à la sédition.

Tout ce qu’il débite est faux, le pétrole exploité à Diamniadio, le Zircon ou l’or acheminé par avion hors du pays, les conteneurs de ressources minières non contrôlées, tout est pipi de chat comme les milliers de tonnes d’or annuels du Sénégal annoncés par Samba Yakatan faisant du Sénégal le premier producteur au monde.

Evidemment pour passer d’expert criminel à expert en géologie et autres ressources du sous-sol, il faut s’allier au diable et comme le diable est dans le détail, ce mec nous bazarde de détails sur les wagons de trains, sur les propriétés du Zirconium et sur le rang du Sénégal 3eme producteur de Zircon au monde. C’est connu maintenant tout le monde sait qu’il brasse du vent et l’émission qui lui a été dédiée tarde à se renouveler parce qu’il invente des niaiseries comme le fait bien Dame Mbodji ou Moussa Bala Fofana.

Du fait combiné de quelques presses sans scrupules, de médias sociaux sans déontologie et des menteurs éhontés de type Clédor, certains citoyens ont fini de croire que nous vivons dans un régime totalitaire et dictatorial au point qu’il m’arrive carrément de souhaiter ce genre de régime monstre ne serait-ce qu’un ou deux mois, pour montrer la différence et en profiter pour les exterminer.

Ces abus ont réussi à envoyer des insurgés à l’assemblée nationale et on s’étonne que le parlement soit saccagé par des députés debout sur les pupitres ou qui s’arrogent le droit de confisquer l’urne au moment du vote. Ces malades ont saccagé et cassé le mobilier du parlement, comme l’ont fait avant eux des chenapans d’un collège de Dakar qui nous ont émus en défonçant tout le mobilier d’une classe en fin d’année scolaire. La messe est dite et il va falloir désormais, trouver un moyen de contrôle.

Mimi va devoir s’amender et se calmer, sans quoi, elle aura tout à perdre car dans cette nouvelle configuration, le lion ne lui fera plus confiance et le peuple lui reprochera toute tentative d’alliance avec les insurgés et écervelés qu’ils ont enfin découvert.

L’esprit de nos aïeux et les prières de nos vénérés khalifes ont encore sauvé ce pays. Dorénavant, tout le monde distingue aisément la bonne graine de l’ivraie dans une assemblée ou l’axe du mal projette simplement de faciliter le chemin à Samba Yakatan qui reste dans cette histoire l’absent le plus jouissif certainement de ces dernières péripéties. Cet homme lubrique et dangereux, théoricien des mortals combats, est aussi en fin de parcours. Les lignes de démarcation se font de plus en plus claires, et nul doute le procès contre Adji SARR signera sa fin.

Mimi a désormais la lourde tâche de se réajuster politiquement, là elle s’est fait hara kiri ou seppuku, et tout « sopékku » politique la vouera inévitablement aux gémonies de l’histoire, car à ce niveau tout se paie cash, donc sans délais. Il est évident qu’elle a bel et bien signé des procurations, alors qu’elle s’assume.

Les déshonorables ont fini de faire leur foin et d’éclairer le peuple sur leurs basses ambitions, et on sait à présent qu’ils sont des champions de wakh wakhète, incapables de respecter leur serment de ne point accepter de cumul de postes. Alors qu’à cela ne tienne si le conseil constitutionnel venait à adouber une troisième candidature de Macky SALL que personne ne vienne nous pomper l’air à coups de marches et de mobilisations de fitna, et les suggestions de Mimi Touré n’y changeraient rien parce que se dédire sera devenu une légalité à Ndoumbélane en attendant que la normalité reprenne ses droits. Et en parlant de droit, je rappelle que les brevets du wakh wakhète sont des dépôts appartenant clairement à Me Abdoulaye Wade tête de liste à 103 ans et non 95.

Allah fasse que les prières et souhaits de Serigne Mountakha Bassirou soient tous acceptés en ce jour de Magal. Feu Cheikh Sidy Moctar Mbacké mon wassila disparu avait clairement averti et dit en substance « Quiconque sa donne pour projet de brûler le Sénégal se brûlera lui-même et servira de bûcher à sa propre géhenne, sans jamais réussir son funeste dessein.» A bon entendeur ! Assalamou aleikoum

Pape SARR

Duc de Diapal