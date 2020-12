Pape Sarr : « Monsieur Ndione…ne jouez pas au porte parole de ces doorkat »

Monsieur NDIONE, vous permettez ?

Je comprends que dans la tourmente politique actuelle initiée par le Président contre ses alliés et contre lui-même au point que des journaux puissent aujourd’hui titrer « Macky au Pouvoir et l’APR à l’opposition ». Il sera difficile pour les 30 « guerriers » du Tarari Fenn Rek (TFR) mis en place de trouver des attributs de cohérences dans cette grande déliquescence politicienne. Ce pied de nez à la CCR et à BBY n’est ni utile ni pertinent et j’ai franchement très mal de devoir accepter que tu fasses partie des grands désespérés à force de fréquenter ces nullards. J’avais vite dit espérons que le très brillant Ndione Cosec ainsi que le très combatif Fofana ne se mettent pas à vouloir s’habiller de cette camisole de défenseur du diable. Que le ministre Oumar Gueye porte la sonde et les bassesses du pouvoir de Macky n’a rien de surprenant, il est choisi pour cela et il fait juste ce qu’il sait très bien faire. Il est aux affaires justement pour tenir les rôles troubles parce qu’en matière de production et de prospective intellectuelle ce n’est certainement pas sur lui qu’on peut compter. Par contre vous Monsieur Ndione, vous jouissez de respect et de probité, alors ne jouez pas au porte parole de ces doorkat et pour rien au monde ne nous amenez pas à vous mépriser comme nous méprisons cette grande racaille de larves et vermines, prête à tout pour la flagornerie du Macky en toute circonstance. La Ville en tant que commune est bien dans le code général des collectivités territoriales et c’est vous-même qui nous le rappelez dans votre tentative de limiter les collectivités locales à la commune et au département. Quand vous dites la Ville est une commune vous réglez la question de fort belle manière car elle est l’émanation des communes du département. La seule loi qui vaille en la matière est ce Code général des collectivités locales ainsi que tous les aspects réglementaires et bien sur le code électoral qui organise les modalités d’accès de nos élites à ces stations. D’ailleurs le nombre ainsi que la composition de la ville comme collectivité territoriale répondent aux règles prévues pour la commune et pour le département. Sauf pour l’élection du Maire de ville qui a fait partie dès le début du dialogue des questions réglées par consensus. Il a été clairement dit et partagé dans les médias : « En revanche, pour l’élection du maire de ville, 55% des sièges doivent émaner de la proportionnelle et 45% des listes majoritaires victorieuses des communes. Contrairement à l’élection communale et/ou départementale, où la tête de liste est élue à partir de la majoritaire, le maire de Ville (Dakar, Rufisque, Thiès, Guédiawaye, Pikine) sera «la tête de la liste proportionnelle gagnante». Vous ne pouvez ignorer que les villes de Dakar, Pikine, Guédiawaye , Rufisque et Thiès ( dans une moindre mesure) ne sont des villes que parce que le périmètre de la zone urbaine épouse la parfaite coïncidence du périmètre cumulé des communes qui la composent. Thiès est d’ailleurs cité à tort puisqu’il y a quand même un Conseil départemental parce qu’il dispose d’une zone rurale qui change la donne et fait de Thiès une ville au même titre que Louga, Saint Louis, et toutes les capitales régionales ou départementales du Sénégal. Ce sont alors des villes administratives en tant que chef lieu de département. Alors qu’est ce qui motive vos sorties soudaines en faux sur la ville collectivité et sur la négation des Villes. Si elle ne sont plus villes elles seront forcément départements comme partout ailleurs dans le Sénégal. C’est bien cela le sens même de l’équité que prône l’acte 3. Dakar reste un département qui a son préfet et comme Guédiawaye, Pikine, et Rufisque pourrait aussi s’appeler conseil départemental de Dakar et faire l’objet d’une élection départementale au même titre que l’élection communale. Si Guédiawaye n’est pas une collectivité avec un Maire qu’on nous dise par quelle alchimie opérationnelle Aliou SALL est devenu le Président des Maires du Sénégal. Et que personne ne vienne nous dire que la commune est érigée par décret, cela ne change rien puisque le code l’a prévu. Il n’est pas difficile de comprendre que le Président des Maire aille vite sur ITV défendre la bourde du Ministre Gueye envoyée sur nos médias pour répandre cette médisance. Dakar, comme New York, Paris, Nantes et bien des grandes villes du monde à besoin d’un Maire représentatif dans le CGLU qui porte aujourd’hui les préoccupations internationales du développement durable et de la solidarité internationale. Et comme le code l’a prévu le Président de la République est tenu de décréter cette

loi et l’érection de cette naturelle et native intercommunalité que constitue la ville de Dakar. Alors venir nous sortir que ces villes ne sont ni départements ni communes ou quelles n’ont pas d’intérêt est fort de café et semble tout de suite être un avant goût pour les nouvelles incongruités dans le pipeline du Macky pour les élections à venir. En vérité toute cette agitation n’a de sens, pour dire vrai, que pour sauver Aliou SALL a Guédiawaye et Thimbo a Pikine, qui ne s’en sortiront pas cette fois ci car les populations sont bien décidées à gérer elles même leur affaire sans procuration ni parachutage.

Quand 20 articles du codes des collectivités territoriales de ce pays traitent seulement de la ville comme collectivité locale (articles 167 à 187 du dernier code de 2013 consacrant l’acte 3 de la décentralisation) on souffre de vous entendre tenir ce genre de discours de manière aussi éhontée. C’est juste de la mauvaise foi qui risque de rajouter de l’incongruité supplémentaire au processus de décentralisation. Ce qui vous taraude ce n’est pas seulement Dakar comme je lai dit, mais également Pikine et Guédiawaye où vous pouvez être sûr qu’on fera partir ces Maires qui ne le sont devenus que parce qu’ils sont apparentés au Président. Mon Lion de chef de l’état a définitivement rompu le pacte de confiance et vous pouvez être certains que ni Dakar ni Pikine ni Guédiawaye ne vous seront favorables quelques soit la pirouette que vous préparez. Même Thiès risque fort cette fois de tomber après ce coup d’épée de Ndamal Kadjor contre lui-même et contre ce brave peuple thiessois qui l’a toujours soutenu.

Alors Ndione on fait quoi de la phrase qui dit que la ville est une commune ? cette phrase a du sens en termes de collectivités territoriales nécessaire pour servir l’intercommunalité obligatoire et pertinente pour les communes d’un même département.

Arrêtez de nous prendre pour des demeurés !!!!

Si la Ville doit disparaître ces collectivités territoriales renaitront sous le vocable de départements même si elles se confondent totalement à la zone urbaine. Et puisque vous défendez une équité territoriale si les seules villes répondant à ce critère de superposition de la ville au périmètre de ses communes ne vous agrée pas alors rendez à ces ville leur département parce que l’acte 3 cessera d’être cohérent si rien ne sert d’ensemble aux communes contenues dans des localités cohérentes. Ce qui vous pose problème c’est bien le fait que cette fois personne n’atterrira a la Ville ex nihilo mais bien en étant élu dans une commune. Il ne sert à rien de brasser du vent. Restez dignes !

Attention Ndione tu es certainement le plus brillant du groupe mais à force de vouloir défendre le diable tu sortiras forcément de ta pertinence naturelle pour défendre des incongruités qui ne te ressemblent pas. Ta place n’est pas dans ce cirque du TFR et si par discipline de « nommé par le Président » tu penses lui devoir quelque chose alors reste dans les innovations du 535 et continue de faire en sorte que le chemin soit suivi. Je peux déjà te dire que la machine est grippée autant pour la jeunesse, l’industrialisation et surtout la stratégie du numérique que tu peux déjà corriger en SN2035 parce que Diattara n’y fera rien de probant.

Nous resterons vigilants

A bon entendeur

Pape SARR

Duc de Diapal

Gueum Sénégal