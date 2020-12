Abass Fall (Pastef) : « Macky reste dans sa logique, gagner Dakar ou… »

AU NOM DE LA DÉMOCRATIE, DAKAR RESTERA VILLE DE DAKAR !

On aura tout vu avec Macky Sall et ses compagnons. Le projet de suppression de la ville de Dakar agité depuis quelques jours est en train de prendre forme. Au début, c’était la nomination par décret du maire de la ville de Dakar qui était agitée. Vu la levée de bouclier que cela avait soulevé, le projet de nomination est retourné au laboratoire pour une mutation qui, aujourd’hui, entraînera la suppression de la ville de Dakar en même temps que celle des autres villes que sont Guediawaye, Pikine, Thies, etc.

Selon le ministre Oumar Gueye, la ville de Dakar et les autres n’existent pas en tant qu’institution dans le code des collectivités territoriales et qu’il faut revenir aux principes réglementaires. Que des calculs politiques pour ne pas perdre Dakar lors des prochaines élections locales. Perdre Dakar est symbole de chute du pouvoir et c’est ce que Macky Sall cherche à éviter à travers ses manipulations éhontées des textes de loi. Les prémisses de tels actes ont été posées avec l’acharnement dont Khalifa SALL a été victime depuis qu’il a refusé de suivre Macky Sall dans sa logique de conservation du pouvoir. Il fallait donc tout faire pour arracher la ville des mains de «borom takhawou ndakarou». Macky reste dans sa logique: gagner Dakar ou la faire disparaître quitte à violer lois et règlements.

En quoi les motifs avancés par le ministre Oumar Gueye n’ont aucun fondement juridique ? Le statut de «Ville» est reconnu par la Loi 2013-10 du 28 Décembre 2013 portant Code général des Collectivités Territoriales (CGCT). D’ailleurs, tout un chapitre (chapitre V) comportant 21 articles est consacré aux dispositions relatives à la Ville. Dans ces dispositions, l’Article 167 dit ceci : « une Ville peut être instituée, par décret, pour mutualiser les compétences de plusieurs communes qui présentent une homogénéité territoriale ». Ce même article clarifie également que « la Ville a le statut de Commune ». Ceci démontre que la Ville est une entité reconnue par la Loi, autrement dit, elle est conforme au CGCT adopté en 2013. C’est pourquoi, sa suppression obligera une modification de la Loi 2013-10 du 28 décembre 2013.

Le raisonnement développé par Oumar Gueye pour la suppression de la Ville est juridiquement insoutenable. Par ailleurs, son argumentaire est contraire à la politique de développement territorial. En effet, s’il y’avait un problème de conformité avec le CGCT comme le prétend Monsieur ministre, logiquement c’était à la loi d’évoluer et de s’adapter aux enjeux et défis des territoires et non le contraire. La Ville symbolise une réalité politique, historique et identitaire. Supprimer la Ville entraînera un vide institutionnel, politique lourd de conséquences dans la région de Dakar. Par ailleurs, la Ville c’est plus qu’un nom, il s’agit d’une institution, d’un outil de marketing territorial et du développement.

Macky Sall, en grand fourbe politique, sachant que Dakar ne lui a jamais été favorable, développe alors son projet de départementalisation en visant les autres villes pour rendre cela plus comestible, donnant l’impression que ce n’est pas seulement Dakar qui est concerné par ce projet funeste.

L’image récente d’un Ousmane SONKO s’affichant avec Khalifa SALL n’est pas un facteur étranger à cette communication soudaine de la part du régime dévoilant les intentions de Macky de descendre encore aussi bas, jusqu’en deçà de l’indécence, pour se refuser encore toute opposition dans la capitale. Le pouvoir n’a jamais eu autant peur. Le Président Ousmane SONKO impose à Macky Sall un rythme tel qu’il plonge dans ce genre de bassesse.

Nous en appelons à la vigilance des citoyens, des leaders d’opinion et des observateurs de la vie politique. Nous ne laisserons jamais Macky Sall choisir à la place des populations et nous ferons face à ce projet funeste avec tous les moyens de lutte dont nous disposons pour qu’il ne soit pas un énième coup de poignard porté à notre démocratie.