Après la création du label OM School à Tunis et à Alger en 2019, l’Olympique de Marseille va ouvrir, fin janvier 2021, son réseau d’écoles de foot à destination des jeunes nigérians et plus précisément à l’Institut du sport de l’Université de Port Harcourt (Nigéria).

Le complexe accueillant le programme OM School est composé de 4 terrains de football homologués à 11, d’une salle de sport, de pistes d’athlétisme, d’une infirmerie ainsi que des salles de cours, des espaces bureaux, d’un club house et pour finir de résidences hôtels.

Actuellement, l’école compte 200 élèves qui pourront bénéficier dès fin janvier d’une méthodologie de travail et de formation issue de l’Olympique de Marseille. En plus de l’aspect sportif, le club souhaite mettre en place de multiples opérations comme la création de projets sociaux portés par la fondation du club, OMFondation, l’organisation d’une compétition locale ou la fondation d’un Fan Club à Port Harcourt. Enfin, lorsque les conditions sanitaires le permettront, le club espère organiser un événement d’inauguration sur place en compagnie d’anciens joueurs du club.

L’Olympique de Marseille a officialisé ce projet lors d’un point de presse en visio avec certains médias nigérians, hier, lundi 14 décembre, en présence de son directeur général adjoint marketing, ventes & international, Laurent Colette. Ce dernier a déclaré : « L’Olympique de Marseille est honoré et ravi d’ouvrir la toute première école de l’OM au Nigeria. Le Nigéria est un pays qui aime le football et qui est un générateur de talents, comme par exemple Taiwo qui a joué pour nous il n’y a pas si longtemps. Nous sommes ravis de partager notre façon de comprendre le football et les valeurs qui l’entourent avec les enfants et le personnel nigérians »

Pour Emeka Enyadike, directeur d’OM School Port Harcourt : « Notre vision pour Vandyke Sports Innovation Hub en partenariat avec l’Université de Port Harcourt est de créer une plateforme de développement sportif de classe mondiale, en utilisant la bonne expertise internationale et les bons codes sportifs. Nous sommes heureux d’accueillir l’Olympique de Marseille comme partenaire de notre programme Football avec le lancement de l’OM School Port Harcourt à l’Institut des sports de l’Université de Port Harcourt. L’Olympique de Marseille est l’un des plus grands clubs d’Europe et une marque emblématique, qui souhaite partager avec nous sa façon d’enseigner, de former les jeunes, de plus le club a une profonde passion pour l’Afrique. Abedi Pelé, Basile Boli, Didier Drogba, ou encore les stars nigerianes, Taiye Taiwo et Wilson Oruma, sont des exemples de la réussite des talents africains à l’Olympique de Marseille».