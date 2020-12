Cambriolage de Xibaaru : Le SEEPSS marque sa solidarité

Suite au cambriolage perpétré par des malfaiteurs non encore identifiés, le SEEPSS (Syndicat des Enseignants d’EPS du Sénégal) se joins à la rédaction de xibaaru pour marquer sa solidarité et son soutien moral. Toutefois, par la voix de son Secrétaire Général, le syndicat exhorte le site xibaaru.sn de continuer à jouer son rôle de sentinelle de la démocratie dans le paysage médiatique du Sénégal.

Condamnant jusqu’à la dernière énergie cet acte de barbarie dont le seul dessein est de vouloir museler un organe de presse connu pour sa liberté et sa ligne éditoriale, le syndicat exige que toute la lumière soit faite par les autorités compétentes et que le ou les auteurs soient traduits en justice.

Pour finir, le SEEPSS invite les acteurs de la société à plus de responsabilités et de respect des règles du jeu démocratique en acceptant la liberté de la presse gage d’une démocratie participative et constructive pour un Sénégal prospère.

Signé Abdou Dia

SG SEEPSS