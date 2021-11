Pape Thiam traite Sonko et Barth d’agents de forces occultes

BARTH ET SONKO SONT DES AGENTS DE LA SUBVERSION !!!

Les séries de désaveux électoraux essuyées par l’opposition regroupée au sein de la coalition « Yewwi Askan Wi » ont traumatisé psychologiquement M. Barthelemy DIAZ et son acolyte M. Ousmane SONKO. Ainsi prenant conscience de leur incapacité à convaincre et à mobiliser l’électorat autour de programmes alternatifs, ces deux trublions ne cessent d’expérimenter l’option insurrectionnelle.

Ces agents de la subversion à la solde de forces occultes rivalisent d’ardeur dans la violence verbale et dans l’irrespect de nos institutions. Ces alliés de circonstance, porteurs de discours trompeurs et manipulateurs, utilisent la jeunesse sénégalaise comme bouclier humain à chaque fois qu’ils sont convoqués par la justice. C’est pourquoi, toutes les forces démocratiques et notamment la jeunesse avant-gardiste, doivent se liguer pour neutraliser ces ennemis de la paix sociale légendaire du Sénégal.

Cependant, pour briser définitivement l’élan séditieux de ces agitateurs et les mettre hors d’état de nuire, les sénégalais doivent voter massivement contre Sonko et Barth et toutes les listes de la coalition « Yewwi Askan Wi » sur l’étendue du territoire national. De plus, au soir du 23 Janvier 2022, la jeunesse de Dakar et de Ziguinchor doivent prendre leur responsabilité face à l’histoire en infligeant une sévère défaite électorale à ces deux vendeurs d’illusions afin de les démontrer qu’elle a choisi de rester fidèle aux recommandations de paix de nos guides religieux (musulmans et chrétiens).

En définitive, la majorité présidentielle doit se mobiliser pour engager la bataille électorale dans la paix et l’unité afin d’assurer une victoire éclatante des listes de la coalition Benno Bokk Yakaar à la ville de Dakar ainsi que dans tous les autres communes et départements du Sénégal.

Pape THIAM

Responsable Politique

A.P.R Parcelles Assainies