Pape Thiaw : «On m’a confié une mission qui est de qualifier l’équipe nationale»

Nommé sélectionneur intérimaire pour diriger l’équipe nationale durant le reste des qualifications CAN Maroc 2025, Pape Thiaw a animé la conférence de presse d’avant match (Malawi – Sénégal demain à 13h GMT). « L’état d’esprit est bon et il faut féliciter les joueurs de cela parce que c’est extraordinaire. Et espérons qu’on continuera à surfer cela parce que c’est très important pour aborder ce genre de match », a déclaré Pape Thiaw.

Et d’ajouter : « On sait qu’on aura un match très difficile. On fera face à une équipe du Malawi très remontée qui veut aussi avoir ses chances qui n’est pas encore éliminé mais qui est dos au mur. Nous, on veut se qualifier à partir de demain, on a mis tous les ingrédients pour obtenir notre qualification dés demain de notre coté. Maintenant sur bonnes bases, avec des choses qu’on va mettre en place et espérons que cela va marcher ».

Il conclut : « On suit tous les réseaux mais moi je me mets un petit peu à l’écart. En ce moment, je sais que ça parle beaucoup mais je suis là pour faire mon boulot. Je suis entraineur intérimaire, je dois qualifier ce magnifique groupe qui bosse depuis un bon bout de temps. Il faut finir le travail et laisser l’avenir faire les choses… Je suis là, je suis un soldat du Sénégal et là on m’a confié une mission qui est de qualifier l’équipe nationale. Nous sommes sur la bonne voie. Espérons que ça sera fait dés demain. On sera toujours là pour le Sénégal » a-t-il fait savoir dans ses propos repris par Emedia.