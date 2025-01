Pape Touré : «Combien de malades pourraient être soignés avec un fonds de 5 milliards ?»

Dernièrement le Sénégal a reussi avec brio la 1ere transplantation rénale ce qui fut un succes international de la médecine moderne sénégalaise. Cette prouesse a été accueillie avec un grand enthousiasme par les malades insuffisants rénaux et leurs familles.

Cet enthousiasme a été néanmoins refroidi par le coût exorbitant de l’opération qui tourne autour de 15000 euros. Cette somme qui reste hors de portée de la capacité financière du sénégalais lambda, constitue une barrière infranchissable pour les familles des malades déjà éprouvées par le coût des dialyses.

Cette situation est aussi valable pour les malades cardio vasculaires qui sont eux aussi confrontés aux coûts exorbitants des soins. Et on pourrait aussi citer plein d’autres pathologies aux coûts de traitement ruineux et pour lesquelles les sénégalais se crèvent les yeux pour soigner leurs malades.

Face à une situation sanitaire aussi dramatique ne serait-il pas plus judicieux pour l’Etat d’orienter la somme prévue pour l’indemnisation des manifestants, des casseurs et autres destructeurs de biens pubics et privés vers un fonds dédié aux maladies chroniques aux soins coûteux.

Une telle décision aurait l’avantage de recevoir une approbation nationale et toucherait toute la population car rares seront les sénégalais qui n’ont pas de parents ou proches victimes de ces tueurs silencieux.

Une transplantation rénale tournant autour de 10 millions de francs avec un montant d’un milliard de francs 100 patients pourront etre opérés et retrouvés une vie saine . Combien de malades pourraient être soignés avec un fonds de 5 milliards ?

De plus l’Etat pourrait utiliser cette somme comme un préfinancement qui conduirait à la création d’un fonds de securite sociale avec la participation des familles de malades. L’état pourrait accorder pour chaque opération, une subvention allant de 50 à 70% en fonction de la somme cotisée ce qui augmenterait sensiblement le nombre de bénéficiaires et participerait à ne pas appauvrir davantage les familles.

Et combien l’Etat gagnerait encore avec la réduction des patients sur la prise en charge des hémodialysés d’autant plus qu’un malade dépense plus ou moins 3 millions par an en frais de dialyse.

Cette suggestion ainsi que d’autres pourraient être approfondie par l’etat et aurait à mon humble avis beaucoup plus d’impact que la future indemnisation des soit disant manisfestants.

En décidant de procéder à cette indemnisation des manifestants dont la pertinence est discutable l’etat ne crée t’il pas un précédent dangereux pour la stabilité future du pays?

Comment se fera le choix ?

Quels seront les critères de choix

De plus cette décision ne favorisera t’elle pas des sénégalais coupables d’exactions et de pillages au détriment d’autres sénégalais entrepreneurs victimes de ces pillages dans lesquels certains ont tout perdu?

Mieux encore cette somme promise étant issue de la contribution de tous les sénégalais ne participerait elle pas à semer davantage les graines de la discorde des sénégalais entre partisans et non partisans au moment où la réconciliation nationale et la cohésion sociale sont plus que jamais éprouvées.

Quel beau cadeau de nouvel an l’Etat donnerait au peuple en décidant de réorienter cette somme vers un fonds d’accompagnement et de soutien aux malades chroniques.

Pape TOURE

Scat Urbam Grd yoff

Citoyen Sénégalais