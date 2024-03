Pâques : Le message de Thierno Alassane Sall

Je souhaite une joyeuse fête de Pâques à toute la communauté chrétienne. Que ce jour soit l’occasion de célébrer la renaissance, l’espoir et les promesses de Jésus Christ. Je tiens particulièrement à renouveler mes hommages à Monseigneur Benjamin Ndiaye, homme de paix et de vérité.

Pâques est un moment qui nous rappelle l’importance de la tolérance religieuse au Sénégal. Dans un monde de plus en plus fracturé par la haine et les discriminations, il est essentiel de valoriser l’exception sénégalaise. Les différentes croyances et les identités multiples qui cimentent notre pays doivent être célébrées. C’est dans cette diversité que réside notre force, notre richesse et notre unité.

Thierno Alassane Sall

Président du parti République des Valeurs/Réewum Ngor