Parcelles : 4 individus interpellés avec 13,5 millions francs en faux billets

Quatre personnes dont un élève sont tombées dans les filets de la police des Parcelles assainies (Unité 15). Ils s’adonnaient au trafic de faux billets et de monnayage. Il s’agit entre autres de M. Dème, M. Diouf chauffeur de profession, C.T Thiam bijoutier et M. Diop élève en classe de Terminale qui risque de passer son Bac en prison.

Selon des sources de L’As, les mis en cause entretenaient un réseau entre la Cité Soprim et Diamaguène. Ils ont vite été démasqués. Suite à une information reçue par les limiers faisant état de l’existence d’un vaste trafic de faux billets dans la zone, les limiers de l’Unité 15 se sont très vite mis aux trousses des mis en cause. Ils passent la commande auprès d’un élément de la bande, en l’occurrence M. Dème qui a livré la marchandise. Il est interpellé au lieu du rendez-vous.

Une perquisition à son domicile à Diamaguene a permis aux limiers de découvrir un important lot de faux billets de banque d’une valeur de 13 millions 500 mille francs et un important lot de matériels dont des paires de ciseaux, des rames de papiers et une imprimante. M. Dème, tailleur de profession, a livré le restant de la bande à savoir M. Diouf, C. Thiam et l’élève M. Diop qui est mis aux arrêts.

Et au terme de leur garde à vue, le groupe est déféré au parquet pour association de malfaiteurs, faux monnayage, détention et trafic de faux et complicité de ces chefs entre autres. La source renseigne également que le fournisseur de mercure à la bande qui est activement recherché a pris la tangente.