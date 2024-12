L’étudiant délivre un faux chèque à son camarade…il est envoyé en prison

Étudiant et âgé de 26 ans, P. I. Diène habitant les Parcelles Assainies est dans de beaux draps. Il est interpellé par la police pour escroquerie, faux et usage de faux sur l’émission d’un chèque à la suite de la vente d’ordinateurs. L’étudiant nie sa culpabilité. Son camarade S. Sow habitant Guédiawaye voulait vendre ses ordinateurs et il a posté l’annonce sur les réseaux sociaux.

Sans tarder, P. I. Diène réagit par appel téléphonique pour manifester son désir d’acheter les ordinateurs. Et après discussion, les protagonistes tombent d’accord sur la rondelette somme de 250 mille francs. Et Diène demande à Sow de venir avec les ordinateurs. Et arrivé sur le lieu du rendez-vous à l’Unité 17 des Parcelles, Diène lui remet un chèque sans provision et prend les 02 ordinateurs. Alors la victime se rend à la Banque pour retirer l’argent.

A sa grande surprise, le caissier lui fait comprendre que le chèque était faux. Voyant alors qu’il avait affaire à un escroc, S. Sow se rend alors à la police des Parcelles assainies pour raconter sa mésaventure avant de porter plainte contre le mis en cause. Cueilli par les limiers, P. I. Diène a nié dans un premier temps les faits. Mais il ne s’imaginait pas que le fastfood où il avait donné rendez-vous à Sow disposait de caméras de surveillance.

Et une capture des vidéos a permis d’identifier P. I. Diène qui passe alors aux aveux. Mieux, il dit avoir bazardé les ordinateurs au marché de Colobane pour subvenir à ses besoins. Il est placé en garde à vue avant d’être déféré au parquet pour escroquerie et faux et usage de faux sur émission d’un chèque.