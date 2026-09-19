Parcelles : Un maître d’hôtel accusé d’avoir filmé son ex à son insu et de la faire chanter

Interpellé par les policiers du commissariat des Parcelles Assainies, B. Dramé, 24 ans, maître d’hôtel domicilié à l’Unité 17, est poursuivi pour « chantage sexuel, détention et menaces de diffusion de données à caractère personnel », rapporte Libération.

À l’origine de l’affaire, une plainte déposée par Y. Souané, 25 ans. Selon le quotidien, la jeune femme a déclaré aux enquêteurs avoir entretenu une relation avec le mis en cause, qu’elle accuse d’avoir enregistré à son insu des vidéos intimes avant de menacer de les diffuser afin de lui extorquer de l’argent.

Elle aurait ainsi versé « un total de 956 000 FCFA, en plusieurs versements », dont une partie provenait « de fonds destinés aux soins de son fils malade ».

Entendu par les policiers, B. Dramé aurait reconnu « l’existence de la relation, la détention des images et les pressions exercées » pour obtenir cette somme. Il conteste toutefois « avoir enregistré les vidéos à l’insu de la plaignante lors de rapports sexuels ». Selon sa version, certaines vidéos provenaient « d’appels vidéo », tandis que d’autres lui auraient été directement transmises.

L’exploitation de son iPhone 12 aurait par ailleurs permis aux enquêteurs de découvrir « plusieurs fichiers vidéo et photographiques à caractère sexuel » mettant en scène Y. Souané ainsi que d’autres personnes.

Ces découvertes ont conduit les enquêteurs à explorer la possibilité de l’existence d’autres victimes. L’enquête se poursuit.