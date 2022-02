Parking stade LSS : Une bagarre vire au drame

Le parking du stade Leopold Sédar Senghor (LSS) a été le théâtre, le jeudi 10 Février dernier, d’une bagarre ponctuée par mort d’homme. La victime, Lamine Sougou, a rendu l’amé après avoir été poignardé avec un couteau sur cet espace qui fait face à l’Unité 26 des Parcelles Assainies, d’habitude squatté par des gamins qui s’y rendent pour louer des vélos et motocyclettes à conduire.

Ce jeudi, à la tombée de la nuit, ce parking s’était vidé de ses occupants. Seuls quelques jeunes y erraient encore. Parmi ces derniers, figurent un jeune dénommé Jean, son ami Lamine Sougou et un certain Ousmane qui habite le quartier voisin de Grand Médine. Le premier nommé Jean va avoir une dispute tendre avec Ousmane qui lui avait demandé de lui acheter du Carburant. Les nerfs s’échauffent et les deux jeunes vont échanger des propos aigres-doux.

Lamine Sougou qui habite l’Unité 26 des parcelles Assainies, s’est joint à la dispute et prend fait et cause pour son ami Jean. Il s’en suit une rude bagarre. Plus fort qu’Ousmane, renseigne l’Observateur, Lamine Sougou, jeune frère du célèbre influenceur sénégalais Griff Sougou établi à Atlanta(Etats-Unis), prend le dessus et roue son adversaire de coups de poings. Se sentant humilié, Ousmane retourne chez lui à Grand Medine, s’arme d’un couteau et revient sur ses pas. Là, il parvient à prendre de court son adversaire Lamine Sougou et d’un geste vif, lui plante un coup de poignarde au thorax dans la région du Cœur.