Défaite de BBY à Kaolack : « Macky a été induit en erreur » selon…

La Coalition présidentielle, le Benno Bokk Yakkar de Kaolack a perdu devant “And Nawlé And Liguèy” de Serigne Mboup… Et El Hadji Malick Guèye, leader du mouvement “Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal” et proche de la mouvance présidentielle n’a pas apprécié le casting de BBY qu’il juge méchant et aberrant.

« Le Président de la République Macky Sall ne doit se laisser berner. Dans le Saloum, il ya des réalités spécifiques. Je l’invite à ne pas répéter les mêmes erreurs lors des prochaines élections législatives. Comment peut-on comprendre, par exemple, que moi ni aucun membre de mon mouvement (” Suxaali Sine Saloum And Ak”) ne figurent sur les listes de BBY à Kaolack Commune et Département. C’est méchant et aberrant !” si l’on sait que je siégeais dans la même Assemblée Nationale que le Président Macky en 2007. » selon El Hadj Malick Gueye.

« Mes réalisations dans le Saloum (bitumage de la route Kaolack-Lat Mingué sur 17 Km, construction de mosquées, soutiens multiples aux populations du Sine Saloum, etc.) », a dit l’ancien Président de la Fédération départementale Pds de Kaolack, l’ancien conseiller du Président Wade pour le Proche et le Moyen Orient.