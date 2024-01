Parrainage : Abdourahmane Diouf adresse une lettre au président du Conseil Constitutionnel

El Hadji Abdourahmane DIOUF

Demeurant à Toubab Dialaw

Candidat à l’élection présidentielle du 25 Février 2024

A M. Monsieur Mamadou Badio CAMARA,

Président du Conseil Constitutionnel et

Président de la Commission de contrôle des

parrainages.

Objet : Réclamation portant sur le contrôle de mes parrainages en vue de mon inscription sur la liste des candidats à l’élection présidentielle du 25 Février 2024.

Monsieur CAMARA,

J’ai déposé auprès de votre haute autorité mon dossier de candidature à l’élection présidentielle le 24 Décembre 2023. Ce dépôt est attesté par le PV 0000027Cc qui récapitule les pièces soumises ainsi que le détail du nombre de parrains que j’ai déposé.

Le 4 janvier 2024, j’ai été représenté par mon mandataire et mon informaticien pour subir le contrôle des parrainages. Au terme du contrôle, un procès-verbal qui atteste des résultats obtenus m’a été remis.

Le 5 janvier 2024, mon mandataire a été convoqué pour recevoir une notification des résultats du contrôle de mon dossier de parrainages. Il en résulte que j’avais 10.135 parrains non identifiés sur le fichier et 18.401 doublons externes. Et que j’avais validé 30.439 parrains. Je devais régulariser les 18.401 doublons externes pour en valider 13.792 et atteindre le seuil minimal des 44.231.

Le 8 janvier 2024, j’ai procédé à un nouveau dépôt d’un dossier de parrainages, en vue de la régularisation. Ce nouveau dépôt est attesté par le PV 000104 Cc.

Le 9 janvier 2024, j’ai été représenté par mon mandataire et mon informaticien pour subir le contrôle des parrainages. Au terme du contrôle, un procès-verbal qui atteste des résultats obtenus m’a été remis.

L’exploitation de ce procès-verbal m’a permis de constater des anomalies flagrantes. Il est en effet noté que le fichier contrôlé par la commission des parrainages n’est pas identique à celui effectivement déposé. Le fichier authentique que j’ai déposé a été altéré et sa configuration changée après sa conversion dans la machine de la Commission comme l’atteste le constat d’huissier ci-joint (Annexe 7).

Dans votre Décision du 24 Novembre 2023, Article 3, il est mentionné que « Tout vice affectant le fichier électronique fait l’objet d’une mention sur le récépissé de dépôt ».

Autant le PV 000104 Cc reçu après le dépôt ne mentionne aucune altération des données que je vous ai remises. Autant le procès-verbal des résultats produit par vos soins montre que vous avez travaillé sur un document non-authentique et altéré. Les résultats présentés, mentionnant que 6.797 parrains ne sont pas reconnus par le fichier, sont fatalement erronés.

Sur la base de ces résultats erronés, vous avez pris une Décision, le 12 janvier 2024, pour établir la liste des candidats à l’élection présidentielle du 25 Février 2024. Mon nom n’y figure pas.

Au point 24 de votre Décision, vous énoncez : « Considérant que les candidats, …El Hadji Abdourahmane DIOUF,…admis à régulariser leurs dossiers de parrainages, n’ont pas obtenu, après régularisation, le minimum requis de 44.231 parrains dont 2.000 par région, dans au moins 7 régions ; que leurs candidatures sont irrecevables. »

Vous décidez, à l’article 2 de votre Décision, que « Sont déclarés irrecevables les candidatures de : ….« 67) El Hadji Abdourahmane DIOUF ».

Ces dispositions cumulées qui consacrent l’irrecevabilité de ma candidature sont fondées sur des résultats établis sur la base de l’exploitation d’un fichier altéré par vos soins et foncièrement différent du fichier que j’ai déposé et dont l’authenticité est attestée par le PV 000104 Cc.

En effet, le fichier que la Commission a exploité comporte 6 types d’erreurs qui ne sont pas identifiés dans mon fichier authentique.

Erreurs d’Encodage ayant introduit les  dans les noms et prénoms de nos données pendant le traitement de contrôle : Vous pouvez constater par vous même que sur le fichier exploité par vos soins, figure ce symbole (Â) qui invalide le parrainage de l’électeur concerné alors que tous les autres identifiants sont exacts. Ce (Â) est un élément extérieur qui ne figure pas sur le fichier que je vous ai remis, alors que votre évaluation a été faite sur cette base (Voir Annexe 1). Erreurs d’Encodage ayant inversé le jour et le mois dans nos données durant le traitement de contrôle : Vous pouvez constater par vous-même que sur le fichier exploité par vos soins, les dates d’expiration de milliers de cartes d’électeurs sont passées du format français au format anglais. Le huit juillet (08/07) par exemple est inversé pour devenir sept/huit (07/08). Cette altération technique (pas humaine) est si systématique qu’elle ne concerne que des dates n’allant pas au-delà du 12 de chaque mois, étant entendu qu’une inversion du 13/12 ne peut pas être possible, le 12 du treizième mois ne pouvant pas exister (Voir Annexe 2). Invalidation de parrains pour prénoms non conforme au fichier et pour lesquels le fichier électoral suggère deux prénoms possibles pour le même

numéro de Carte d’électeur : Vous pouvez constater par vous-même que sur le fichier exploité par vos soins, le parrain détenteur du numéro de Carte d’Electeur 101151722 (Région de Kaffrine, numéro de ligne 833) a subi une altération avec l’introduction d’un (Â) en fin de prénom lors du traitement. Par ailleurs le rapport de traitement propose deux rectifications du prénom partageant le même numéro de carte d’électeur. Ceci suggère que le fichier qui sert de base de contrôle des parrainages a répertorié deux électeurs différents sous un même et unique numéro de carte d’électeur (Voir Annexe 3).

Parrain annulé pour raison de non-conformité du NIN (13 chiffres) alors que le NIN de correction (12 chiffres uniquement) suggère que le parrain a été enregistré en 2080 (date future) : Vous pouvez constater par vous-même que sur le fichier exploité par vos soins, le parrain avec numéro le NIN 1170 20080 0295 a été traité comme invalide, tandis que la correction du NIN 1170 20800 295 révélée par le rapport du contrôle suggère que l’électeur en question a été déclaré au registre de l’état civil en 2080, donc dans le futur (Voir Annexe 4). Invalidation d’un parrain pour le motif de prénom non-conforme ; suivi d’une seconde invalidation pour nom conformité du discriminant (suggérant que le prénom initialement soumis était conforme au fichier: Vous pouvez constater par vous-même que sur le fichier exploité par vos soins, le parrain avec le numéro de carte d’électeur 105633178 (indexé à la ligne 76 pour la région de Dakar) a été jugé invalide au motif de prénom non-conforme. En revanche, ce même électeur a été une seconde fois jugé invalide au motif de non conformité du discriminant. Seulement le rapport de contrôle suggère que le prénom de cet électeur dans le fichier est en effet conforme au prénom soumis, contredisant ainsi la première invalidation au motif du prénom non conforme. (Voir Annexe 5) Enfin, en ce qui s’agit des parrains invalidés pour motif de NIN non conforme, le rapport produit par système de contrôle des parrainages manque de préciser dans plusieurs cas répartis dans 13 régions (Voir Annexe 6) le NIN correct qui correspond à l’identité du parrain. Ceci revient à dire que le système de contrôle n’apporte pas les preuves que le NIN soumis est effectivement invalide.

Ces différentes altérations ont eu pour conséquence d’invalider indûment 6.332 de mes parrains qui, une fois soustraits, me font descendre en dessous du seuil minimal des 44.231 parrains demandés. Une fois rajoutés, ces parrains me permettent de dépasser ce seuil minimal.

Ces parrains invalidés n’entrent dans aucune des catégories de rejet que vous avez définie. Ce ne sont pas des doublons. Ce ne sont pas des erreurs de saisie. Ce ne sont pas non plus des électeurs non identifiés. Seul le problème d’encodage, localisé dans votre machine de contrôle, les a rendus illisibles dans leur forme importée. Ces 6.332 parrains sont valides suivant vos propres critères.

Par cette présente, je vous demande de procéder à un autre contrôle sur la régularisation de mon fichier de parrainages.

Je vous mets en pièce jointe une clé USB qui contient un fichier avec 18.401 parrains que je vous avais soumis initialement (Annexe 8). Ce fichier est à tout point de vue identique à celui qui a fait l’objet du PV000104 Cc. Ce nouveau contrôle vous permettra de voir que j’ai en réalité validé 46.286 parrains, y compris 2.000 parrains dans au moins sept régions ; et que je passe l’étape du parrainage.

Je vous prie, M. le Président, d’agréer l’expression de mes sentiments distingués.

Dakar, le 15 janvier 2024

El Hadji Abdourahmane DIOUF