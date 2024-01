Parrainage : Serigne Mbacké Ndiaye et Cie vont répondre aux candidats recalés

À la suite de la visite des candidats recalés au parrainage à la Délégation de l’Union Européenne pour dénoncer le système électoral, l’Alliance Sénégal Sama Yitte composée de plusieurs partis et mouvements et dirigée par le Ministre Serigne Mbacké Ndiaye compte leur apporter la réplique pour disent-ils, rétablir la vérité des faits.

Dans un communique, l’Alliance Sénégal Sama Yitte informe qu’ils se rendront à leur tour auprès de la Délégation de l’Union Européenne mais également à la CEDEAO et à l’Union Africaine. Pour le président Serigne Mbacké Ndiaye et Cie, « il est plus question de laisser tenter de ternir l’image du Sénégal et de sa démocratie. »