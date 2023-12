Une récente annonce de partenariat entre la ville sénégalaise de Thiès et la ville de Sébastopol, annexée par la Russie, a suscité une vive polémique. Cette situation a même poussé l’ambassadeur d’Ukraine au Sénégal à intervenir pour dénoncer ce partenariat. Toutefois, Babacar Diop, déterminé à prioriser les intérêts de sa ville, a décidé de maintenir ce partenariat malgré les controverses.

Le maire de Thiès souligne que les Etats n’ont que des intérêts et non des amis, une citation d’un grand homme d’Etat qu’il reprend à son compte. Il envisage ce partenariat comme un moyen d’instaurer une coopération commerciale, économique, technique, scientifique, sociale et humanitaire entre Thiès et Sébastopol.

Il convient de rappeler que Sébastopol est située dans le sud-ouest de la péninsule de Crimée, une province qui était autrefois ukrainienne. Cette information ajoute une dimension géopolitique complexe à cette collaboration. Le maire de Thiès reste cependant ferme dans sa décision, malgré les réactions que ce partenariat a suscitées.