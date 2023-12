Présidentielle 2024 : L’AFP/Dakar a collecté plus de 20.000 parrainages pour Amadou Ba

Le parti Alliance des forces de progrès (AFP) du département de Dakar a pu collecter un lot de 20.679 parrains pour Amadou Ba. La cérémonie de remise de ces fiches à Abdoulaye Diouf Sarr, délégué régional parrainage de Dakar pour le compte de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby), a eu lieu dimanche soir à la permanence nationale du parti de Moustapha Niasse.

« Dès le début de la collecte au niveau de Dakar, l’Afp a décidé de prendre en charge le parrainage pour mobiliser les militants pour leur dire que nous avons un challenge : à savoir mobiliser plus de parrains », a déclaré le Dr. Malick Diop, coordonnateur départemental Afp de Dakar. Selon lui, « le travail se poursuit, nos équipes sont actuellement dans les quartiers pour continuer la collecte ».

Ceci, s’est-il notamment réjoui, confirme les liens fraternels et de loyauté entre le Président Moustapha Niasse et le Chef de l’Etat, Macky Sall. Revenant sur le scrutin présidentiel, le député a tenu à rappeler que le Sénégal est dans un tournant décisif. « Il nous faut un homme expérimenté comme Amadou Ba », a lancé le Dr. Diop. Ce dernier a ainsi appelé les militants venus assister à cette cérémonie à « se mobiliser davantage et à tout faire pour qu’au-delà des parrains, qu’on ait plus de votants pour notre candidat Amadou Ba ».

Embouchant la même trompette, Zator Mbaye, responsable « Progressiste » de Mermoz-Sacré-Coeur, a appelé ses camarades de parti et ceux de la coalition au pouvoir à « transformer le nombre de parrains en électeurs pour élire le Premier Ministre Amadou Ba au soir du 25 février 2024 ». Celui-ci, dit-il, « est un choix de raison pour ce pays de gaz et de pétrole dont il faut éviter de confier les rênes à des aventuriers ».

Pour sa part, Abdoulaye Diouf Sarr dit être « fier » de recevoir ce « nombre exceptionnel » de parrains de l’Afp Dakar. « Le président Macky Sall a choisi un homme d’Etat, un homme qui connaît les rouages de l’Etat et qui sera opérationnel dès son élection à la tête du pays », a-t-il indiqué dans Le Soleil.