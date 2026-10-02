Passation de service aux Douanes : Babacar Mbaye passe le témoin à Malick Mbaye

La salle Mouhamadou Makhtar Cissé de la Direction générale des Douanes a abrité, ce jeudi 1er octobre 2026, la cérémonie de passation de service entre le Directeur général sortant, Babacar Mbaye, et son successeur, Malick Mbaye. La cérémonie s’est déroulée en présence des Inspecteurs généraux des Finances, des chefs de services et des cadres de l’Administration des Douanes.

À cette occasion, le nouveau Coordonnateur de la DGD, Ousmane Kane, a rendu hommage au Directeur général sortant pour son management rigoureux ainsi que pour les résultats obtenus en matière de mobilisation des ressources budgétaires et de lutte contre les trafics illicites. Il a également salué les réformes majeures engagées sous sa direction, notamment la refonte du Code des Douanes.

Prenant la parole, le Directeur général sortant, Babacar Mbaye, a dressé le bilan de ses vingt mois de gestion, axés sur la performance économique et la sécurité du territoire. Il a exprimé sa gratitude à l’endroit de ses collaborateurs avant de féliciter chaleureusement son successeur, Malick Mbaye, qu’il a présenté comme un camarade de promotion et un collaborateur d’exception, dévoué et loyal.

Pour sa part, le nouveau Directeur général des Douanes, Malick Mbaye, a rendu hommage à son prédécesseur et décliné les nouvelles orientations qu’il entend donner à l’Administration douanière. Celles-ci reposent notamment sur le devoir, le respect et la loyauté.

Malick Mbaye a fixé plusieurs priorités, parmi lesquelles la consolidation des acquis, l’alignement sur la Vision Sénégal 2050 et la finalisation des chantiers en cours. Il a également invité les agents des Douanes à placer l’éthique, la discipline et l’exemplarité au cœur de l’action douanière.