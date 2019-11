Pastef de Sonko…Des gens arrogants et impolis

L’IMPOLITESSE ET L’ARROGANCE DES PASTEFIENS TOUJOURS AU PAROXYSME PAR LEURS DISCOURS.

« L’homme arrogant est tellement enorgueilli de la supériorité des qualités ou des avantages qu’il croit avoir, qu’il pense que tous les autres doivent reconnaître cette supériorité, et qu’il s’efforce sans cesse de la leur faire sentir par ses procédés, par ses discours, par ses manières, par ses airs. » (Jean-Charles Laveaux)

Hé oui, à chaque fois qu’un soi-disant responsable de ce fan’s club politique sort, les sénégalais pétris de valeurs humaines se bouchent les oreilles et le nez.

De SONKO à Guy Marius SAGNA en passant par le professeur Maurice Soudiek DIONE et Bassirou Diomaye FAYE, l’arrogance et l’impolitesse ornent leurs paroles. Dans ce Sénégal où l’éducation a fini d’installer dans tous les foyers religieux, coutumiers et étatique la discipline et la retenue devant son prochain, les « patefiens » veulent installer une nouvelle forme de communication politique basée sur le mensonge, la calomnie, la manipulation, la délation mais surtout l’insulte. Tous les sénégalais l’ont constaté, ils insultent à tout va dans les réseaux sociaux.

Comment peut-on traiter des personnes comme des animaux en utilisant « CASTRATION ET ÉTALONS « ? Il faut être très mal éduqué pour dire de telles ignominies même face à un ennemi. Mais c’est facile à comprendre : « DJIKO AK BOROM, PAKH REK « . Au lieu de se concentrer à découvrir ce qui ne va pas chez leur leader le Taliban menteur manipulateur et rancunier SONKO, Bassirou Diomaye veut s’immiscer dans des affaires qui ne regardent pas et qui n’ont aucun impacte sur le quotidien des sénégalais : les limogeages des fautifs collaborateurs de son Excellence le président Macky SALL. Ne doit-il pas sauvegarder son autorité que d’aucuns voudraient réduire en un rien?

Non Bass, parle nous de ATLAS, MERCALEX, AB PARTENERS, les 12% de commission, les 2 versions de « Sonkokait » sur la famille qu’il a recommandé à MERCALEX lors de son show du 31 décembre sur la 2stv et la famille qui lui a dit que nous avons trouvé un cabinet géré par une seule personne qui pourrait faire notre affaire; « Ndok dit-il donc allez à ce cabinet comme vous le souhaitez « , la banque où sont logés les 46 milliards, le numéro de compte ainsi que les libellés, l’impôt de 1500f de nos députés, le tiers du salaire de l’enseignant retenu comme impôt, les 10 mois de salaire perçu indûment sans jamais poser les pieds à l’assemblée nationale, les 10 millions alloués aux députés, les contrats pétroliers et gaziers, la gestion du fer de la falemé, les 2 protocoles entre ses 2 cabinets et les héritiers du terrain 1451R, les lettres de menace envoyées à Mr. Tahirou SARR afin qu’il coopère pour le partage du butin… Voilà ce que vous devez éclairer pour que les sénégalais se fassent une idée sur SONKO et ses proches. Vous avez assez menti, mais ce qui m’a le plus frappé dans ce fan’s club politique, c’est de voir deux personnes qui se sont choisies exprès pour s’entretenir agréablement sur les plateaux de télévision, ( Pape Alé NIANG et Ousmane SONKO ). Dites à SONKO d’aller faire face à Pape Ngagne NDIAYE ou Mouth BANE ou TOUNKARA ou Cheikh Yerim SECK, lesquels journalistes ont le patriotisme en bandoulière et sont véridiques et conscients de leur devoir d’informer juste et vrai. Leurs coeurs n’ont rien à se dire d’avec le complot, le mensonge, les deals et autres subterfuges sur le dos du peuple sénégalais. Les sénégalais ont tout compris, ils vous ont découvert, ils ont compris vos deals depuis vos points d’ancrage c’est à dire à partir de votre profession ; INSPECTEURS DES IMPÔTS ET DOMAINES malhonnêtes sans une goutte de dignité. Une bande de collègues qui ont installé un système honteux d’enrichissement illicite, une vraie mafia et qui veulent faire croire aux sénégalais qu’ils sont blancs. Vous êtes les plus tordus des agents de l’Etat et vous en êtes conscients.

Aujourd’hui, tout votre souhait est de divertir le président Macky SALL et ses collaborateurs, mais sachez que ça ne passera pas.

Le président Macky SALL est un homme complet, il n’a pas votre temps, il ne pense pas comme vous, il est digne et honnête, bien éduqué et réceptif. Il voudrait que tout sénégalais aie des qualités humaines exemplaires pour que la Paix, la cohésion sociale, l’entente, la solidarité et la socialisation guident nos actions de tous les jours afin que notre affirmation au plan national et international soit une réalité. Mais hélas ! Avec des opposants comme Ousmane SONKO qui usent du mensonge et de la manipulation pour exister, j’ai pitié au tiers mal instruit qui croient à ce qu’il dit. Une opposition qui veut maintenir le pays en campagne électorale permanente en lieu et place des questions de l’heure qui tournent autour de 5 initiatives, 3 programmes et 5 accès universels. Voilà ce qui intéresse les sénégalais pour ces 5 ans à venir.

Au milieu de tout cela, l’homme de confiance des sénégalais dans leur grande majorité avance à grand pas pour atténuer les souffrances de ces concitoyens; l’attention commune doit être fixée aux objectifs. Les femmes, les vieillards, les jeunes, doivent tous se prêter à considérer ces différents programmes- projets, avec toutes leurs énergies, le seul point focal de ce quinquennat pour relever les défis de la Nation.

Le seul point de morale qui vaille aujourd’hui serait d’arrêter la politique jusqu’en 2023 au moins et de se concentrer au travail.

Voilà ce que veulent les sénégalais et non les ragots qu’inventent SONKOLAIT et ses thuriféraires avec insolence et impolitesse en chaque occasion.

Malick Wade GUEYE Espagne.