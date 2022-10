Pastef déclenche son plan pour éliminer Khalifa Sall…avant 2024

Le jeu politique est truffé de pièges. Il faut être rusé pour ne pas se faire engloutir par les leaders véreux et assoiffés de pouvoir. Le Président Macky Sall a su démontrer tout son génie politique. Ce qui lui a fait tenir pendant deux mandats. Il a fallu l’arrivée d’Ousmane Sonko de Pastef pour que ce génie du chef de l’Etat peine à se manifester. Le leader du parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) trouble non seulement Macky. Mais il commence à tourner en dérision ses amis.

Ousmane Sonko sait comment se débarrasser de ses alliés. Membre de la coalition Yewwi Askan Wi, il a réussi à nouer une solide relation avec la bande à Déthié Fall. De par ses positions, Sonko a pris le commandement de cette alliance contre-nature. A moins de deux ans de la présidentielle, les ambitions nées au sein de la coalition vont causer sa perte. Khalifa Ababacar Sall, Ousmane Sonko et Malick Gakou ont déjà déclaré leurs candidatures. Et depuis que l’amnistie de Khalifa Sall a été relancé, Pastef tente de l’écarter de la course.

Le dernier acte posé par les patriotes, c’est lors de la tournée des leaders de Yewwi à Kaolack en perspective du Gamou. Un responsable de Pastef, a présenté Sonko comme candidat de Yaw à la Présidentielle de 2024. « Ousmane Sonko est notre candidat à l’élection présidentielle de 2024. Cette candidature, il l’a d’ailleurs clamée. Donc, nous sollicitons vos prières afin que se réalisent ses souhaits pour le pays », a déclaré Baye Mbaye Niass. Cette déclaration sonnait comme une onde de choc dans la salle.

Dépassé par cette bourde, Khalifa Sall n’aura eu comme réaction que d’incliner son bonnet pour se gratter le crâne. Les autres leaders n’avaient que leurs yeux stupéfaits par cette déclaration. Une véritable humiliation pour l’ancien maire de Dakar. Cette vidéo en dit long sur les véritables intentions des membres de Pastef au sein de Yewwi. Humilier Khaf pour l’écarter de la course avant 2024. Amnistié, il deviendra un véritable problème pour Ousmane Sonko.

Si la vidéo a fait le tour de la toile, c’est parce les patriotes se sont empressés de le partager oubliant ainsi que Khaf venait de se faire ridiculiser par un des leurs à la face du monde. En voulant mettre le PROS (Président Ousmane Sonko) devant, ils ont coulé Khalifa qui se place désormais en seconde position. Comme tout malheur est bon, des partisans de Macky se sont aussi lâchés à la vue de la vidéo. Mais c’est loin d’être une coïncidence. Cette mauvaise Com’ est celle de Pastef.

Pastef semble avoir entamé la bataille contre Khalifa. Car 2024, ce sera opposition contre opposition. Alors tout le monde affûte ses armes. L’ancien maire de Dakar et Karim Wade seront les principales cibles des « talibans » de Sonko. Ces bannis ramenés par Macky Sall devront se battre sur deux fronts. Éviter de se faire humilier par Sonko. Et en finir avec le régime du chef de l’Etat. Mais Khalifa devra faire très attention, ces derniers mois seront décisifs pour lui et Taxawou Sénégal, en hibernation depuis des années.

Khaf n’a pas eu la baraka cette fois-ci. Car Sonko sait comment humilier un partenaire, comment le piétiner pour le réduire à néant. Des méthodes qu’il applique devant son nouvel ami. Seul Malick Gakou a su faire parler sa clairvoyance. Le leader du Grand Parti a tracé son propre chemin. Les visites en perspective du Gamou il les fait tout seul sans les leaders de Yewwi. Une manière de prendre ses distances avec l’actuel maire de Ziguinchor.

Même si au sein de Yewwi Askan Wi on tente de se voiler la face, cette coalition ne tient plus qu’à un petit bout de fil. Ousmane Sonko veut occuper le haut du sommet avant 2024. La scène produite à Kaolack prouve qu’il lâchera Khalifa Sall au premier faux pas. Mais le leader de Pastef n’a pas intérêt à dormir sur ses deux lauriers. Même s’il élimine Khalifa, ses chances de participer à la présidentielle sont minimes…

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru