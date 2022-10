Voici ceux qui poussent Macky à forcer le 3ème mandat…Ils sont identifiés

Après la mise en scène digne d’un film hollywoodien qui s’est passé sur une route de banlieue avec un militant qui se jette sur la voiture en disant avec force que « le troisième mandat est une demande sociale », l’on peut être en mesure d’identifier toutes les personnes du Palais qui poussent le Président Macky Sall vers un forcing en 2024. Après les sorties des ministres et des membres de la belle-famille, voici la « team » qui envoie Macky dans les braises d’une troisième candidature…

Ce sont de sinistres individus prêts à mettre le pays à feu et à sang, rien que pour préserver leurs propres intérêts. Les uns ont pris du goût du pouvoir et ne veulent plus s’en séparer, d’autres ont peur du départ du pouvoir de Macky Sall, car ils auront à rendre compte au peuple sénégalais, à cause des nombreux scandales financiers dont ils sont impliqués. Des membres de la dynastie Faye-Sall font tout pour que Macky Sall force et présente sa candidature à un troisième mandat.

Ils savent que leurs têtes sont d’ores et déjà mises à prix, au cas où l’opposition serait au pouvoir en 2024. L’un dans l’autre, ceux qui font des pieds et des mains, au point de se ridiculiser devant l’opinion publique, peuvent être classés en trois catégories. Il y a comme indiqué, les membres en vue de la dynastie Faye-Sall.

Il s’agit tout naturellement, de la Première Dame Marième Faye Sall qui se présente en tête de liste, de son frère Mansour Faye impliqué dans de nombreux scandales, notamment les conditions nébuleuses dans lesquelles, il a cédé le contrat d’affermage de distribution de l’eau potable en zone urbaine et semi-urbaine à Sen Eau au détriment de la Sénégalaise de distribution de l’eau (SDE).

Mansour Faye devra un jour rendre compte au peuple sénégalais tôt ou tard, d’autant plus que l’on fait état, peu avant l’octroi du contrat au profit de Sen Eau qu’il a reçu des camions d’ordures de la part de SUEZ, actionnaire stratégique de cette entité des camions de ramassage d’ordures, pour le compte de la mairie de Saint-Louis dont il est le maire. Il y a aussi Abdoulaye Thimbo, l’actuel maire de la ville de Pikine, lui aussi dont le nom est lié à un scandale foncier.

On cite dans ce lot, Aliou Sall. Inutile de se mettre encore à relater l’affaire Petro-Tim et les conditions dans lesquelles, des licences d’exploration et d’exploitation ont été attribuées à cette société. Une société dans laquelle, est liée le nom de Aliou Sall.

Dans le lot de la deuxième catégorie de ceux qui encouragent et travaillent les oreilles de Macky Sall pour qu’il torde à la Constitution, et impose sa candidature à un troisième mandat, on retrouve des parvenus, des opportunistes qui ne vivent que grâce aux prébendes de l’Etat. Des individus qui, avant l’avènement de Macky Sall, étaient pauvres, n’avaient pas de comptes bancaires, ni propriété. Eux aussi, ont peur d’une reddition de comptes, si Macky Sall quitte le pouvoir.

On peut évidemment citer en tête de liste, le comploteur en chef de la République Mahmoud Saleh, qui est d’ailleurs cité comme étant le théoricien du troisième mandat, le monsieur TIC du Palais de la République Abdoul Aziz Mbaye qui vient d’organiser tout un cirque, pour tenter de légitimer la candidature de Macky Sall à un troisième mandat, voulant la présenter comme étant une demande populaire.

Il y a bien sûr dans ce lot, l’un des plus grands laquais du Palais, le très impopulaire Mbaye Ndiaye. Il y a aussi la vieille Marième Badiane qui devait être envoyée à la retraite depuis belle lurette, mais qui tient tant à ses prébendes qu’elle ne veut entendre d’un départ de Macky Sall du pouvoir en 2024. La surprise dans le lot de ces opportunistes, c’est Yoro Dia, fraichement nommé ministre porte-parole et coordonnateur de la communication de la Présidence de la République du Sénégal. Ainsi que le nouveau Premier ministre Amadou Ba et les membres de son gouvernement.

Dans le troisième lot, on retrouve des hommes d’affaires décidés de mettre tous les moyens pour que Macky Sall soit reconduit en 2024. Ils ont peur d’un changement de régime qui leur fera perdre tous leurs privilèges, à cause de contrats pharaoniques qu’ils ont obtenus de la part du pouvoir.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn