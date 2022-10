Elle invite un jeune homme chez elle, le ligote et le…poignarde

Lauren, 22 ans, ligote, poignarde et étouffe un jeune homme rencontré sur Tinder

Un jeune homme de 21 ans a fait la connaissance de Lauren Dooley, 22 ans, sur l’application de rencontre Tinder.

Le 28 septembre, la jeune femme l’a invité dans son appartement situé à Colorado Springs, dans le Colorado (Etats-Unis).

Le jeune homme et Lauren Dooley se sont installés sur son canapé et ont discuté durant un moment. Puis la jeune femme s’est déshabillée et lui a prodigué une fellation.

Lauren a lié les poignets et les chevilles du jeune homme. Il était au départ consentant…

Mais Lauren a sorti un couteau de cuisine et a ordonné au jeune homme de se rendre dans sa chambre. Craignant pour sa vie, il a obéi et s’est mis sur le lit.

La jeune femme a grimpé sur lui et lui a entaillé l’épaule gauche avec son couteau. Puis elle lui a fait subir deux séances d’étranglement d’une vingtaine de secondes. La première avec ses mains pressant sa gorge, la seconde avec une ceinture.

Quand Lauren l’a retirée, elle a vérifié le pouls du jeune homme. Puis elle a forcé la victime à s’installer dans la baignoire car il y avait du sang sur le lit.

La jeune femme a ensuite commandé à manger. «Si tu cries ou dis quoi que ce soit, je te tue», a-t-elle lancé à sa victime lorsque le livreur est arrivé.

Après son repas, la ravisseuse a invité le jeune homme, toujours ligoté, dans son lit. Elle a mis une couverture sur eux et s’est endormie. Plus tard, l’homme a senti le couteau, vers ses pieds, et a réussi à le récupérer et à se défaire de ses liens. En fuyant, il a cependant heurté une table et a réveillé sa tortionnaire présumée, qui l’a suivi…Lire la suite ici