Pastef et Yewwi lâchent Sonko…Macky le réduit au silence

Ousmane Sonko se noie dans ses problèmes. L’horizon s’obscurcit de jour en jour pour le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Il est de plus en plus abandonné par les membres de son parti. Mais aussi par ses camarades de l’opposition. Yewwi Askan Wi (YAW) a démontré toute son impuissance pour sauver le maire de Ziguinchor. Une situation qui facilite la tâche au président Macky Sall. Le locataire du Palais est désormais prêt à éradiquer la menace que représente son principal adversaire.

Le Pésident Ousmane Sonko (PROS) est-il en train de tirer sa révérence politique ? Tout porte à croire que oui. Le leader de Pastef avait réussi à instaurer une véritable dictature de la pensée. Les patriotes tirent sur toutes les personnes qui ne sont pas en adéquation avec la vision de leur leader. Tout ce qu’ils veulent, ils l’obtiennent par la force. Mais cette ère est révolue. Le maire de Ziguinchor ne fait plus peur. Tous ces adversaires lui marchent dessus. D’autres ont pris l’initiative de se dresser contre lui.

Pastef ne possède plus sa force d’antan. Les jeunes s’éloignent de plus en plus de ce parti qui les mène à la mort. Ce qui a permis à Macky de liquider toutes personnes qui pouvaient prendre la relève. Pour mieux noyer ce parti, le pouvoir a décidé de placer Sonko dans une prison à ciel ouvert. Sans leader, Pastef nage à l’aveuglette avec des troupes dispersées. Et des soldats qui ne savent plus avec quelle main tenir leur arme. Cela malgré toutes les menaces qui pèsent sur la République. En effet, les patriotes sont déterminés à mettre le pays à feu et à sang uniquement pour porter Sonko au pouvoir.

Même la coalition de Sonko a les mains liées. Déthié Fall et ses camarades aboient plus qu’ils ne mordent. A chaque fois qu’ils se sont lancés sur le chemin de la violence, ils se sont heurtés à plus fort qu’eux. Rien de ce que Yewwi Askan Wi a fait, n’a pu changer positivement la situation du maire Ziguinchor. Cette coalition à la solde exclusive du patriote en chef ne fait qu’enchaîner les défaites. Ce qui démontre clairement que Pastef, avec toute son arsenal, est la locomotive qui tire YAW. Face à cette situation, le leader de l’opposition radicale est allé chercher de l’aide hors des frontières.

Juan Branco est devenu la dernière chance d’un Sonko dépouillé de tous ses soutiens. Pour sauver le patriote en détresse, le petit avocat de Paris veut traduire le président Macky Sall et toute sa clique à la Cour Pénale Internationale (CPI). Une mission titanesque qui donnerait sûrement au maire de Ziguinchor une toute petite victoire. Malheureusement, Sonko a choisi le plus mauvais des avocats français pour jouer ce combat à l’international. Au lieu de se trouver un ténor du barreau digne de ce nom, il a misé sur un canard boiteux qui traine beaucoup de cafards dans ses tiroirs.

Le petit avocat de Paris est incapable de se libérer lui-même. Les casseroles sales qu’il traîne l’empêche d’émerger. D’où cette soudaine sortie de certains journalistes. Ils ont décidé d’attaquer Macky Sall là où le bât blesse. A savoir la question du troisième mandat. Certains confrères ont décidé de prendre leur plume et faire front commun avec Sonko pour attaquer le locataire du Palais. Une position qui les place directement dans le collimateur des défenseurs du chef de l’Etat.

Macky a tout verrouillé. Les patriotes avaient menacé qu’il n’y aurait pas de Tabaski si les barrières chez Sonko n’étaient pas levées. Mais les partisans de Sonko n’ont pas bougé le seul petit doigt pour sauver le PROS. Les rares leaders de Yewwi qui ont pris part à cette opération ont fui comme des poltrons. Il a fallu un petit jet de lacrymogène pour voir Déthié Fall détaler comme un lapin. Des membres de Pastef comme Ousseynou Ly ont tellement eu peur qu’ils ont préféré faire le tour de la Cité Keur Gorgui à l’intérieur de leur véhicule. Les autres membres de Pastef préfèrent faire la grande gueule sur les réseaux sociaux.

Pour sa part, Ousmane Sonko sait que les carottes sont cuites. Plus personne n’ose le défendre même la plateforme des forces vives de la nation (F24) n’a pas ce qu’il faut pour voler à l’aide du maire de Ziguinchor. Pour ne rien arranger, l’exploitation des téléphones de Sonko est en train de l’enfoncer. Vulnérable comme un ver de terre nu, Sonko est à la merci de Macky. Le pouvoir peut l’éjecter de la course pour 2024 à tout moment. Ainsi, son destin dépend du bon vouloir du locataire du Palais. Tout ce qui pourrait peut-être le sauver, ce serait une troisième candidature de Macky pour la présidentielle

Ce qui témoigne une fois de plus du génie politique de Macky Sall. L’homme à ce don d’écarter tous les candidats qui risque de lui poser problème. Après Khalifa Sall et Karim Wade, Ousmane Sonko est sur le point d’être la dernière victime du leader de Benno Bokk Yakaar. Car 2024 se fera sans Macky Sall. Même s’il s’entête à se lancer dans la course, il sera humilié par des sénégalais en quête de changement.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru