Barthélémy Dias neutralisé…Pastef veut la mairie de Dakar

Barthélémy Dias doit commencer à surveiller ses arrières. Au sein du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), on ne digère toujours pas sa « trahison » à Ousmane Sonko. Le maire de Dakar est dans le viseur des patriotes. Les Pastéfiens veulent dépouiller leur ancien compagnon de lutte. Après l’avoir déchu de son mandat de député, certains membres du pouvoir souhaitent qu’on lui prenne sa mairie. Une mission loin d’être facile pour les patriotes qui ont déjà ouvert de nombreux fronts.

Entre Barthélémy Dias et Pastef, le courant ne passe plus ! Depuis l’épisode du dialogue national, les patriotes ont pris le maire de Dakar comme cible. Qualifié de «Judas», il essuie des attaques venant de partout. Le fossé s’est creusé aux élections législatives. Dias-fils a monté la coalition Samm Sa Kaddu pour faire barrage à Ousmane Sonko. Les deux frères, devenus ennemis, ont battu campagne dans le sang. Des militants de Pastef ont été attaqués à Saint-Louis. Et c’est Barth qui a été accusé. D’ailleurs, des gardes rapprochés de l’édile de Dakar sont toujours en détention dans cette affaire.

Loin d’en avoir fini avec Barthélémy Dias, le Pastef a réussi à le priver de son mandat de député. En effet, le maire de Dakar a été déchu de son poste de député en raison de sa condamnation dans l’affaire Ndiaga Diouf en 2011. Cette mesure est prise conformément aux dispositions de la Constitution sénégalaise et du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Elle s’appuie sur le dernier alinéa de l’article 61 de la Constitution ainsi que sur l’article 51 du règlement intérieur, tous deux spécifiant les conditions pouvant entraîner la destitution d’un député.

Barthélémy Dias a été condamné en 2017 à deux ans de prison, dont six mois ferme, pour la mort de Ndiaga Diouf, par balle, en 2011, dans un contexte de violences politiques. Cette condamnation a été confirmée en appel en 2022, et validée par la Cour suprême en 2023. C’est sur cela que le ministère de la Justice s’est appuyé pour destituer Barth. Le Pastef se débarrasse ainsi d’un adversaire encombrant à l’hémicycle. Dias-fils à l’Assemblée, il n’aurait cédé aucune parcelle de terrain aux membres du nouveau régime. Les députés de Benno Bokk Yakaar ne diront pas le contraire.

Les analystes jugent Barthélémy Dias politiquement très affaibli et envisagent qu’il puisse également être révoqué de son poste de Maire via une autre procédure. Son mentor Khalifa Sall avait été déchu de son poste de Maire par décret présidentiel en 2018 à la suite d’une condamnation pour des malversations. C’est Mme Soham Wardini qui avait pris les commandes avant que Barthélémy ne soit élu maire aux élections locales de 2022. Un poste que le Pastef veut lui arracher. Pastef lui reproche d’avoir trahi le PROS (Président Ousmane Sonko).

Faut juste faire un tour sur la page Facebook de Waly Diouf Bodian pour voir que le Pastef n’en a pas encore fini avec Dias-fils. Le Directeur général du Port autonome de Dakar et membre des cadres de Pastef s’est encore illustré sur les réseaux sociaux. « S’il n’y a plus de JAZZ à l’Assemblée, il ne devrait corrélativement plus y’en avoir à la mairie », a-t-il écrit. Ce qui veut littéralement dire que Barth ne doit plus être à la tête de la mairie de Dakar. Reste à savoir comment ce patriote compte s’y prendre. Car c’est une tache plus facile à dire qu’à faire.

L’affaire Ndiaga Diouf ne peut pas éjecter Barthélémy Dias de la mairie de Dakar. La seule chose que le pouvoir pourrait faire c’est de rééditer le coup avec Khalifa Sall. Pour cela, Barthélémy Dias devra être accusé d’un délit comme le détournement de deniers publics. Ainsi, une délégation spéciale pourrait être envoyée à la mairie de Dakar. Mais comme dit précédemment, c’est plus facile à dire qu’à faire. Qui connait Barth sait qu’il ne se laissera pas marcher dessus.

Ce qui est sûr c’est que l’édile de la ville de Dakar paie cash sa témérité et sa ténacité face à Ousmane Sonko. Si Barth était resté cet ami que le leader de Pastef voyait en lui, il n’aurait pas tous ses problèmes. L’opposition doit se préparer à recevoir d’autres coups venant du régime. Mais le nouveau régime ne doit pas commettre les mêmes erreurs que le précédent. Si le Pastef passe son temps à broyer ses adversaires, il risque de finir comme Macky Sall.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn