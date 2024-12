Pastef : la stratégie de la vengeance pour masquer l’incompétence…

Les membres et sympathisants du parti Pastef n’ont que le mot vengeance dans la tête. Ils disent tous « reddition des comptes » mais ils pensent tous « vengeance » sur les anciens dignitaires, les hauts fonctionnaires, les entrepreneurs prospères, les riches commerçants, les citoyens aisés et tous ceux qui ont réussi par leurs propres moyens. Et c’est ce que les autorités en place ont compris et préfèrent satisfaire les envies et demandes des populations qui appellent à la vengeance.

Et tant que cette frange de la population continuera d’alimenter leurs envies pressantes de vengeance, elle aura de quoi se préoccuper. Ces personnes affiliés à Pastef ignoreront tout de la marche du pays. Et elles ne pourront ni donner leurs avis sur la marche du pays ou juger leurs autorités sur leurs réalisations. Et tant que ces populations auront les idées rivées sur la reddition-vengeance, Sonko et Diomaye seront tranquilles.

Qui n’a jamais entendu une vendeuse de sandwichs, arcboutée sur sa table dans la rue, dire à ses clients, « avec Sonko, ils vont tous rendre les milliards qu’ils ont volés ». Ou encore dans un clando, vous avez sans doute entendu le client ou le chauffeur dire « Amadou Ba ira en prison, Mansour Faye va rendre l’argent du Covid ». Jamais on n’a entendu ces personnes se plaindre du coût de la vie ou de ce qu’elles attendent des nouvelles autorités.

On entend que des complaintes accusatoires à l’endroit du régime de Macky Sall et de ses ministres. On a même vu une domestique se réjouir de l’arrêt du chantier de son patron par le premier ministre en disant : « enfin ils vont payer tout ce qu’ils ont volés ». Quelle vilenie que de se réjouir du malheur de son employeur ! Et c’est comme le cousin de la famille qui véhicule avec joie l’info selon laquelle, son riche parent est attendu à la section de recherches ou à la Division des investigations criminelles (DIC).

C’est ça le Sénégal issu des manifestations de 2021 à 2024. Un Sénégal post-manifestation où la solidarité a laissé la place au chacun pour soi, ou l’admiration du parent mieux placé ou mieux nanti s’est transformée en jalousie du pauvre, ou le respect des aînés et des guides religieux a disparu pour faire naître une farouche défiance. Et tous ceux qui se sont sentis lésés depuis leur entrée dans l’âge adulte, se sont mis dans la peau des justiciers d’aujourd’hui. Et le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a profité de ce sentiment amer, pour créer leur idéologie autour d’une reddition des comptes aux allures de vengeance.

Pastef est rempli de frustrés et de mécontents qui appellent publiquement à l’emprisonnement sans procès de ceux qui ont dirigé le Sénégal avant et pendant les manifestations. Et c’est sur cette vague que le parti PASTEF va surfer pour entretenir sa clientèle politique. Le premier ministre Ousmane Sonko et son président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ont compris qu’il y a plus de mécontents que de nantis. Et cette société inégalitaire sera le terreau fertile de la nouvelle classe dirigeante. Entretenir une pression constante sur les anciens dirigeants, réjouit fortement les membres de Pastef et leurs sympathisants.

Les membres de Pastef aiment entendre « Macky devant la Haute cour de Justice » ou encore « Amadou Ba sera jugé ». Et quid de leurs conditions de chômeurs ou de la cherté des produits de premières nécessités ? Ils n’en ont cure ! Et les nouvelles autorités vont leur renouveler à chaque fois le contenu de la reddition des comptes. Ils ont commencé avec l’affaire des 94 milliards FCFA de Mamour Diallo et des 29 milliards du Prodac de Mame Mbaye Niang. Aujourd’hui, ils sont à l’étape des manipulations des chiffres de la dette et de la croissance et de l’abrogation de la loi d’amnistie. Tout tourne autour de Macky Sall, Amadou Ba et quelques anciens ministres…Des politiciens et toujours des politiciens.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn