Plusieurs pays africains ont récemment pris des mesures pour mettre fin à l’influence militaire et politique de la France à l’intérieur de leurs frontières, en grande partie motivés par la montée du sentiment anticolonial et par le mécontentement face à l’implication de la France dans les affaires régionales.

Pendant des décennies, les bases militaires françaises en Afrique ont été considérées comme les pierres angulaires des partenariats stratégiques, conférant à la France une influence bien au-delà de ses frontières.

Avec plus de 2 000 soldats stationnés en Côte d’Ivoire, au Gabon, au Tchad, au Sénégal et à Djibouti, Paris s’est largement appuyé sur ces accords pour maintenir son ancrage géopolitique.

Mais aujourd’hui, ces accords font l’objet d’un examen sans précédent de la part des dirigeants et des citoyens africains.

La vague d’expulsions de l’influence française des anciennes colonies d’Afrique reflète un changement profond de la géopolitique, du nationalisme et un rejet croissant de ce qui est perçu comme du néocolonialisme.

Selon Reuters, la récente décision de retirer les troupes françaises du Burkina Faso marque un déclin significatif de l’influence historique et coloniale de la France en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Après l’expulsion de plusieurs bases françaises en Afrique, les juntes militaires se tournent de plus en plus vers la Russie pour obtenir du soutien, avec des mercenaires russes déployés dans toute la région du Sahel.

Bismarck Analysis rapporte que les commandants militaires locaux ont profité du vide de pouvoir créé par le retrait français pour renverser leurs dirigeants civils. Le rapport souligne également l’intérêt d’autres acteurs majeurs comme les États-Unis et, étonnamment, la Russie pour l’Afrique.

Ce phénomène, particulièrement visible en Afrique de l’Ouest et du Centre, est alimenté par une combinaison de griefs historiques, d’insatisfactions contemporaines et de l’émergence de nouveaux acteurs géopolitiques.

Le rapport Afrique souligne que si le retrait de la France de pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger était censé donner plus de pouvoir aux gouvernements locaux et renforcer les processus démocratiques, le résultat s’est avéré plus compliqué.

Au lieu de favoriser la démocratie, le recul, alimenté par le sentiment nationaliste, la rhétorique anticoloniale et les changements politiques à travers le continent, a souvent conduit à son déclin.

Selon Le Monde, après des mois de discussions intenses et d’interactions diplomatiques, le président français, Emmanuel Macron, a finalement tranché sur l’avenir des bases françaises sur la côte ouest-africaine.

Vous trouverez ci-dessous les pays africains qui ont soit expulsé le gouvernement français dans son intégralité, soit mis fin à leurs contrats de défense avec la France.

Niger

En 2023, la junte militaire nigérienne a interdit l’association humanitaire française Acted et l’ONG locale Action pour le bien-être du Niger, en révoquant leurs licences sans explication. Elle a également expulsé l’ambassadeur de France, ce qui a encore tendu les liens avec la France.

Les autorités françaises ont nié l’autorité de la junte à appliquer de telles décisions, intensifiant les tensions dans un contexte de bouleversements politiques.

Tchad

Le Tchad a mis fin à son accord de coopération en matière de défense avec la France, visant à affirmer sa souveraineté et à réaligner ses partenariats internationaux.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abderaman Koulamallah, a qualifié cette décision de « changement historique », plus de 60 ans après l’indépendance du Tchad. Le Tchad a souligné le maintien de ses liens avec la France dans des domaines mutuellement bénéfiques malgré la redéfinition de l’alliance.

Gabon

Le 30 août 2023, l’armée gabonaise a pris le pouvoir et a arrêté le président Ali Bongo Ondimba dans son palais, peu après que la commission électorale l’a déclaré réélu pour un troisième mandat. Le général Brice Oligui Nguema a ensuite été nommé président du gouvernement de transition.

En septembre, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a annoncé la suspension de la coopération militaire avec le nouveau régime gabonais après le coup d’État.

Mali

L’alliance de la France avec le Mali contre les insurgés s’est effondrée après deux coups d’État militaires en 2020 et 2021. La réticence de la junte à fixer un calendrier de gouvernement civil et les accusations d’ingérence française ont tendu les relations.

Début 2022, le Mali a expulsé l’ambassadeur de France, incitant la France à retirer ses troupes et la force Takuba, mettant ainsi fin à leur partenariat.

Sénégal

Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a récemment appelé à la fermeture des bases militaires françaises dans le pays, liant cette décision à la souveraineté du Sénégal.

S’exprimant à l’approche du 80e anniversaire du massacre colonial des soldats sénégalais de 1944, Faye a reconnu l’aveu de la responsabilité de la France dans cette atrocité par le président français Emmanuel Macron.

Tout en saluant cette reconnaissance, Faye a soutenu que la présence de bases françaises contredit l’indépendance et la souveraineté du Sénégal, soulignant qu’une nation véritablement souveraine ne devrait pas accueillir d’installations militaires étrangères.

Burkina Faso

Après le retrait des 4 500 soldats français de l’opération Barkhane du Mali en août 2022, les troupes françaises ont également quitté le Burkina Faso en février 2023.

L’opération Sabre, forte de 400 membres, déployée en 2009 pour combattre des groupes armés comme Al-Qaïda dans la région, est partie discrètement après que le gouvernement militaire du Burkina Faso a appelé à leur départ en janvier, fixant un délai de retrait de quatre semaines.

Source AM