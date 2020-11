Le parti Pastef Les Patriotes s’agrandit. En effet, les mouvements « jeunes Entrepreneurs » et « Jeunes Créateurs du Sénégal » ont décidé de rejoindre Ousmane Sonko dans sa coalition « Jotna ». « La jeunesse est à l’honneur cette fin de semaine, où j’ai eu le plaisir de recevoir deux mouvements venus acter leur adhésion à Pastef : jeunes entrepreneurs du Sénégal, actifs dans l’entrepreneuriat jeune et les activités citoyennes (reboisement, soutien aux écoles coraniques…) ; jeunes créateurs du Sénégal, actif dans la recherche et l’innovation scientifique et technologique (inventeurs du lave main automatique). C’est toujours un privilège particulier d’accueillir des jeunes à nos côtés car ils sont le fer de lance de Pastef, ils sont l’espoir de tout un peuple ! », informe Ousmane Sonko, sur sa Page Facebook.