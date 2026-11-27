Pour Ousmane Sonko, le calendrier est déjà tracé. Devant les militants et sympathisants de Pastef-Les Patriotes, le président du parti a affirmé que le pays irait aux urnes dès 2027. « Il ne peut pas ne pas y avoir d’élections, inch’Allah, en 2027 », a-t-il lancé, en demandant à sa base de se tenir prête.

Les élections locales sont, selon lui, le premier rendez-vous de cette séquence, les mandats en cours arrivant à terme. Mais il ne s’en tient pas là. Il décrit un désaccord profond entre l’exécutif et l’Assemblée nationale, et réclame la dissolution de cette dernière. Les électeurs, dit-il, doivent trancher et désigner ceux qui ont la légitimité pour diriger.

Côté organisation, le parti a lancé l’opération « Montre ta carte, prépare les élections ». L’objectif est d’atteindre un million de membres grâce à des cartes numérisées, qui doivent aussi permettre de mieux recenser les militants. Sonko leur demande de se photographier avec leur carte et de partager l’image sur les réseaux sociaux.

L’opération mènera au grand rassemblement du 6 décembre 2026 à Thiès. Coordinations, sections communales, mouvements de soutien et alliés de la coalition y sont attendus pour discuter de l’organisation du parti, de son élargissement et de la stratégie électorale. D’ici là, une compétition oppose sections, coordinations, départements et diaspora : ceux qui placeront le plus de cartes pendant la dernière semaine seront récompensés.

Le président de Pastef regarde aussi plus loin. Pour la présidentielle de 2029, il veut un résultat nettement supérieur aux scores passés : « Je ne veux même pas de 52 % ou 54 % », a-t-il dit, espérant dépasser les 60 %.

Pour y arriver, il demande d’en finir avec les querelles internes et de considérer les nouveaux adhérents comme des renforts, pas comme des rivaux. Il a enfin invité les militants à ne pas répondre aux provocations des adversaires, et à rester calmes et disciplinés.