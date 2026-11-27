Face au blocage institutionnel entre l’exécutif et la majorité parlementaire, Ousmane Sonko préconise un retour aux urnes. Ce jeudi 26 novembre 2026, le président de l’Assemblée nationale et leader de PASTEF-Les Patriotes a invité le chef de l’État à dissoudre l’hémicycle dès le 2 décembre prochain ou à démissionner afin de permettre au peuple sénégalais de trancher.

Le président de l’Assemblée nationale affiche ainsi sa position sur la crise qui oppose l’exécutif à la majorité parlementaire. Selon lui, la dissolution de l’hémicycle constitue la seule issue viable pour départager les forces politiques en présence. « Si c’était moi qui détenais ce pouvoir, le 2 décembre à 00 h 00, j’aurais signé un décret pour dissoudre l’Assemblée nationale », a-t-il déclaré.

Cette date correspond à l’échéance des deux années suivant l’installation de la législature, intervenue le 2 décembre 2024. Ousmane Sonko se réfère ainsi au délai constitutionnel prévu par l’article 87 de la Constitution pour permettre au président de la République de prononcer une dissolution. Il préconise ensuite l’organisation de nouvelles élections législatives dans un délai maximal de trois mois.

Pour le leader de PASTEF, lorsque le président de la République et la majorité parlementaire ne partagent plus les mêmes orientations politiques, deux possibilités s’offrent au chef de l’État : démissionner ou dissoudre l’Assemblée nationale pour retourner devant les électeurs.

Ousmane Sonko estime que le peuple doit pouvoir départager les différentes forces en présence et trancher la question de leur légitimité démocratique. Il met également en garde contre les risques de blocage institutionnel et de tensions liés à cette situation. « C’est le peuple sénégalais qui est souverain », a-t-il martelé, plaidant pour une clarification par les urnes.