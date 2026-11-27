Le discours d’Ousmane Sonko ne portait pas que sur la mobilisation électorale. Le président de Pastef-Les Patriotes y a aussi revisité ses deux années à la tête du gouvernement, pour en défendre le bilan à l’heure où la situation économique est tendue et le climat politique crispé.

Il a d’abord cité les baisses de prix obtenues sur le riz, le sucre, l’électricité, l’essence et le gasoil, présentées comme des mesures pour alléger les dépenses des ménages.

Selon lui, elles ont été prises avec peu de marges de manœuvre : la dette laissée par le régime précédent pesait lourd, et les crises internationales ont aggravé la situation. Il a ensuite évoqué la souveraineté économique, avec les renégociations sur le phosphate et le gaz, et la révision de marchés publics qu’il juge surfacturés, au nom de la défense des intérêts du Sénégal.

C’est pourtant la fin de son intervention qui a retenu l’attention. Alors que les tensions montent au sommet de l’État comme dans le débat public, il a demandé aux militants de ne pas répondre aux provocations. Il dénonce dans le même temps des intimidations, des menaces et des blocages administratifs visant les activités de son parti, sans en préciser les auteurs dans les propos rapportés.

Sa consigne : répondre à l’offense par la retenue, pas par la violence, et surveiller autant ses paroles que ses gestes. Il a aussi tenu à rassurer sur la stabilité du pays : rien de grave ne se produira, a-t-il assuré, il n’y aura pas de problème. S’appuyant sur ses dix années d’opposition et son passage à la Primature, il dit vouloir rester sur la voie démocratique, pour que les prochaines élections permettent aux Sénégalais de trancher dans le calme.