Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a entamé ce jeudi une tournée économique dans les régions de Kédougou et de Tambacounda. Le chef de l’État a été accueilli dans la matinée à Kédougou, où il a reçu les honneurs militaires avant de saluer les autorités administratives, les élus et les populations venues à sa rencontre.

Prévue sur quatre jours, cette tournée sera consacrée à la visite de plusieurs infrastructures et chantiers dans les deux régions. Au programme figurent notamment des sites miniers, des structures sanitaires, des établissements scolaires ainsi que des ouvrages destinés à améliorer l’accès à l’eau potable.

À travers ce déplacement, le chef de l’État entend mettre en avant la place des régions du Sud-Est dans la stratégie de développement national. L’objectif affiché est de faire en sorte que les territoires qui contribuent significativement à la création de richesses puissent également bénéficier des retombées économiques de leurs activités.

Cette tournée s’inscrit ainsi dans le cadre de la Vision Sénégal 2050, qui accorde une place au développement des pôles territoriaux, dont celui du Sud-Est.