Pastef Touba va marcher avec ou sans autorisation !

Pastef de Touba marchera avec ou sans autorisation demain mercredi 15 mars. C’est du moins ce que fait savoir le député et coordinateur de Pastef Touba repris par notre confrère Dakaractu.

Profitant d’une rencontre avec la presse, le leader politique a rappelé au préfet de Mbacké que le document soumis à son appréciation n’est pas une demande d’autorisation de marche mais juste une déclaration qui ne requiert pas son avis ou commentaire.

« Nous n’attendons pas son autorisation et nous marcherons. Cette marche prendra ses droits à partir de la station Total et nous ferons le tour de la ville. Cette marche s’inscrit dans l’esprit d’un combat : celui de la libération des détenus politiques. 53 sur les 133 personnes arrêtées sont originaires de Mbacké et Touba. Abdou Sylla est depuis 08 mois en prison alors qu’il devait être libéré. Diop Taïf, Ndongo Diop et Serigne Assane Mbacké sont aussi des détenus politiques », a soutenu Cheikh Thioro Mbacké.

S’adressant au Président Sall, le Mbacké – Mbacké a dit que « son souhait le plus ardent c’est de voir Ousmane Sonko en prison, mais… »