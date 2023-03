Scandales à la mairie de Thiès : Babacar Diop bande les muscles

Les entreprises concernées et les conseillers municipaux complices sont avertis : les scandales financiers dans lesquels ils sont trempés, au détriment de Thiès, seront sous peu portés sur la place publique. Et des poursuites judiciaires sont envisagées. C’est l’annonce faite par le maire de Thiès, Babacar Diop. « Je me suis prescrit le devoir de protéger les Thiéssois et leurs ressources », a-t-il rappelé dans des propos repris par L’AS. « Des scandales se suivent et certains veulent que je n’en parle pas. Mais si je ne le dis pas, je serai complice. C’est pourquoi je vais les dénoncer.»

Comme il l’avait fait au cours d’une conférence de presse quelques mois après son installation à la tête de la mairie de Thiès, pour pointer des actes de mauvaise gestion de l’équipe sortante, Babacar Diop entend porter sur la place publique les nouveaux manquements qu’il vient de détecter dans sa municipalité.

Et l’édile thiéssois n’entend pas s’en arrêter à la dénonciation. «Toutes les entreprises impliquées dans ces nouveaux scandales, avec des marchés fictifs, rembourseront jusqu’au dernier centime, sinon elles seront traduites en justice, a-t-il menacé. Je ne protégerai aucune entreprise, aucune personne, encore moins tout travailleur de la mairie qui serait impliqué.»

Babacar Diop, repris par Seneweb, a ajouté : «C’est impossible d’être à la tête d’une Ville où règnent une pauvreté endémique, un éclairage public défectueux, etc., et d’accepter dans le silence que des gens dilapident les ressources. Personne ne peut m’empêcher de défendre les intérêts de cette Ville.»

Le maire de Thiès tenait ces propos ce weekend lors du meeting de rentrée politique d’une responsable de son parti, les Forces démocratiques du Sénégal (FDS).