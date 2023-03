Manque d’eau à Touba : «FARLU» dénonce le show politique de Serigne Mbaye Thiam

Le mouvement politique «FARLU» a appris la visite du Ministre de l’eau et de l’assainissement à Touba, cet après-midi, suite aux échos retentissants du calvaire que vivent les populations depuis plus de deux (2) mois. Il est, cependant, malheureux de constater que le Ministre de tutelle est davantage dans une démarche politicienne de communication que dans une prise en charge durable de la problématique.

Le show effectué, à travers la mise en avant de camions citernes et des discours aériens, ne constitue pas une solution durable. C’est une approche conjoncturelle coûteuse et sans commodité pour des populations qui vivent, pourtant, dans la deuxième ville du pays.

La persistance du problème durant plus de deux mois témoigne de l’inconsidération de l’autorité de tutelle. Soucieux du bien-être des populations de Touba, le mouvement FARLU suggère au Ministre de : Revoir la place de l’Unité de maintenance de Touba et renforcer ses moyens humains et matériels.

Doter les équipes d‘un camion-grue en bon état, contrairement à l’antiquité actuellement utilisée, pour intervenir conséquemment sur les pannes notamment la baisse de débit.

Doter les forages de pompes modernes de réserve en collaboration avec les autres acteurs de l’écosystème pour une plus grande réactivité face aux pannes récurrentes. Convoquer, enfin, les assises de l’eau à Touba afin de réorganiser l’écosystème et d’éviter une concurrence préjudiciable au quotidien des populations.

Le mouvement FARLU renouvelle sa solidarité aux populations de Touba et appelle les autorités à plus de diligence et de réactivité face au manque d’eau.