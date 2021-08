Le pasteur accuse sa femme de coucher avec le diacre…Mais lui, couche avec la femme du Diacre

« Ma femme me refuse le sexe, mais elle couche avec deux membres de l’église », c’est ce qu’a révélé un pasteur nigérian répondant au nom de Joshua Ibeneme et qui a approché un tribunal coutumier d’Igando à Lagos pour mettre fin à son mariage de 21 ans avec sa femme pour avoir prétendument eu des relations sexuelles avec deux de ses membres de son Église.

Le pasteur se confie : « Ma femme me refuse “le lit”, mais couche avec deux membres de l’église »

« Ma femme a eu une relation sexuelle avec deux de mes membres d’église, un diacre et un évêque. Les deux se vantaient de dire à mes autres membres qu’ils couchaient avec ma femme parce qu’elle les attirait. À chaque fois que je reviens d’un voyage, mon dernier-né me dit toujours que des hommes sont venus chercher et déposer ma femme. Même Dieu m’a dit de divorcer, sinon elle détruira mon ministère », a-t-il affirmé.

Selon ses propos, chaque fois qu’il veut coucher avec sa femme, elle lui donnera une excuse ou une autre. Elle avait même déménagé de leur chambre pour une pièce séparée. Mais elle livre le way librement aux intrus.

Aussi, le pasteur de 53 ans a déclaré que sa femme se moquait toujours de lui et l’embarrassait en public en racontant aux gens ses performances sexuelles. Il a dit que sa femme l’accusait toujours d’avoir des aventures avec une femme qui venait à la maison pour recevoir des conseils. « Elle les a accusés de sortir avec moi et se rend également chez eux pour les combattre. Son comportement et son attitude ont chassé les membres de mon église », a-t-il déclaré.

Selon lui, sa femme a monté leurs enfants contre lui, ils ne le respectent pas et ils ont refusé de faire des courses pour lui sauf quand leur mère le leur a permis. Il a supplié le tribunal de divorcer de l’union sans amour, affirmant qu’il n’était plus amoureux de sa femme. Cependant, l’intimée, Uzomaka, a nié avoir eu des relations sexuelles avec des membres de leur église mais a accusé son mari d’infidélité.

« Ce sont les femmes qui causent nos disputes fréquentes, elles sont le problème dans notre maison et la convoitise de mon mari pour elles est très élevée. Je n’ai jamais couché avec les deux hommes qui prétendaient avoir couché avec moi, ils voulaient juste ternir mon image, mon mari sort avec la femme du diacre », a déclaré la femme du Pasteur.

La mère de trois enfants a déclaré qu’elle avait privé son mari de sexe parce qu’elle détestait le sexe, ajoutant qu’elle l’avait épousé parce qu’elle voulait des enfants. L’enseignante de 45 ans a déclaré que son mari était devenu sexuellement inactif il y a cinq ans. « Il m’appelle en public par des noms désobligeants comme ‘prostituée’. Je n’ai pas incité les enfants contre lui », a-t-elle expliqué.

Elle a supplié le tribunal de ne pas accorder le souhait de son mari de dissoudre le mariage, affirmant qu’elle était toujours amoureuse de lui. Le président du tribunal, M. Akin Akinniyi, a exhorté le couple du Pasteur à maintenir la paix et a ajourné l’affaire.