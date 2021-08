Cameroun : il s’égorge devant sa femme et ses enfants

C’est un drame qui a secoué Yaoundé, la capitale du Cameroun. C’est un père de famille qui s’est égorgé devant ses enfant. La police a ouvert une enquête en d’élucider cette mort mystérieuse.

Le drame s’est produit au petit matin de ce dimanche 15 août 2021 à Yaoundé. L’on ignore les raisons qui ont poussé ce père de famille à se donner la mort

C’est une véritable tragédie qu’a vécu cette petite famille au petit matin de ce dimanche 15 août 2021. Le nommé Vidal BODO, ingénieur agronome en service à l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement «IRAD» de Nkolbisson et propriétaire d’un secrétariat et vente emporté, s’est donné la mort en s’égorgeant devant sa femme et ses enfants.

Selon le magazine « Écho Santé », qui a rapporté l’information, d’après son épouse, l’homme s’est subitement réveillé dans la nuit pour se diriger à la douche où il passera plusieurs minutes avant de se diriger dans la chambre conjugale et fermera la porte derrière lui. Inquiètes, son épouse et sa fille aînée demandent à Vidal d’ouvrir la porte. Lorsqu’elle s’ouvre, Vidal apparaît avec un poignard et menace de tuer sa famille.

L’épouse appellera à l’aide en vain avant de se rendre au commissariat du 7ème arrondissement situé non loin leur domicile. C’est à son retour, elle découvre l’horreur.

Pour l’heure, l’on ignore les raisons qui ont poussé ce père de famille à s’égorger. Sa dépouille a été déposée dans une morgue de la ville de Yaoundé.