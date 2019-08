Pathé Guèye salue la détermination des Sénégalais face au…

Grâce à vous l’avenir a pour nom SÉNÉGAL

À cet instant précis, supportez cette générosité déferlante paraphrasant le journaliste et homme politique québécois, René Levesque et réaffirmant à qui veut l’entendre: Nous sommes fièrement des Sénégalaises et Sénégalais!

Ce qui signifie d’abord et avant tout, et au besoin exclusivement, que nous sommes attachés à ce berceau unique du monde où nous puissions être pleinement nous-mêmes, ce Sénégal qui, nous le sentons et le croyons bien, est cet endroit où il nous soit possible d’être vraiment Sénégalaises et Sénégalais.

Par conséquent, dans ce cas-ci où l’État sénégalais a failli complètement à sa mission de maintenir la paix, la transparence et la justice sociales ainsi que d’effectuer une juste répartition des fruits de la croissance; dans ce cas-là au tréfonds de la paupérisation, de l’humiliation, de l’amateurisme politique, de la trahison des gouvernants, de la dilapidation et du vol permanent de nos maigres ressources, se révèlent encore au grand jour des patriotes debout, ces femmes et ces hommes vivant à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.

Chers compatriotes recevez toutes et tous, ici et maintenant, nos intimes hommages mérités pour les services rendus et surtout pour votre mémorable et constant refus citoyen. Car, après tout «seul celui qui a des idées personnelles est capable de rendre hommage aux idées d’autrui. Seul mérite un hommage celui qui est capable de rendre hommage à autrui», disait Arnold Schoenberg.

La rudesse et les intempéries caractérisant vos cadres de vie en manques et en crises notoires, de même que la récurrente sentimentalisation du désespoir n’ont jamais été des raisons suffisantes ou valables pour vous empêcher d’assumer, même à visage découvert, vos responsabilités individuelles comme collectives et de faire flotter le drapeau de l’honneur, de la dignité et de la justice. «Autrement, c’est possible!» vous vous confessez mutuellement et sans arrêt. Ce désir ardent d’un «autrement» pour un Sénégal grand, fort et respecté vous pousse à dénoncer les affligeants abus du pouvoir, à proposer des solutions et à tenter d’infléchir le fonctionnement de l’État pour un meilleur et durable «vivre ensemble». De partout où vous vous êtes installés, on voit fleurir des initiatives communes, des actions concertées et des réalisations citoyennes. Vos contributions volontaires si diversifiées, votre engagement dévoués et votre implication active dans des structures de socialisation et d’apprentissage d’une citoyenneté pleine sont, entre autres, des actes louables qui font tomber de votre côté la balance de la dignité et de l’honneur… Prenant l’histoire à témoin et au prix de vos libertés et de vos vies et/ou de celles de vos familles, vous arpentez avec courage des routes sinueuses pour l’instauration définitive de l’État de droit dans notre pays si brimé tout en scandant cet illustre slogan selon lequel le Sénégal doit commencer en toute exclusivité par « s’aider lui-même ».

Ne lâchez pas mes chers compatriotes! Car dans notre cher Sénégal, la coupure entre les «élites» et le peuple, la cristallisation ainsi que l’arrogance de la classe des gouvernants ne font de doute pour personne. S’il vous plaît n’abdiquez jamais!

Encore, nous Sénégalais, avons assurément le pouvoir, le pouvoir de rendre notre existence paisible, le pouvoir de combattre le fantochisme en survivance, le pouvoir de faire de notre destinée une merveilleuse aventure. Alors au nom même de notre aspiration commune et de nos rêves les plus sincères et profondes, utilisons ce pouvoir. Il faut toutes et tous nous unir pour la sauvegarde de ce qui nous appartient, pour la préservation du contrat social sénégalais. Il faut toutes et tous nous battre pour un SÉNÉGAL nouveau, un SÉNÉGAL prospère qui donnera à chacun de nous l’occasion de vivre, de travailler, de s’épanouir, un SÉNÉGAL de paix qui apporte un avenir certain à la jeunesse et à la vieillesse la sécurité.

Disons et faisons-le! Nous sommes fièrement des Sénégalaises et Sénégalais!

Pathé Guèye-Montréal