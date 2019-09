PDS DAKAR: Karim encore et encore!

La fédération nationale du partie démocratique Sénégalais de Dakar a tenu une assemblée générale ce mardi à la permanence nationale du PDS Omar Lamine Badji.

L’ordre du jour de cette rencontre était la lecture et l’adoption de la résolution proposée par la fédération.

Le secrétaire chargé de l’éducation, Joseph Sarr est revenu sur la situation actuelle du pays, Considérant en premier lieu le dialogue national comme un échec, puis la gravité des accusations porté à certains autorités étatiques sur les contrats pétroliers, gaziers et miniers et les tentatives de certaines personnes de l’intérieur comme de l’extérieure du parti à vouloir déstabiliser en vain le Pds et enfin l’incapacité des autorités à faire face aux inondations et à la précarité qui frappe lourdement une frange importante de la population.

Ils ont exprimé leur reconnaissance à Abdoulaye Wade et réaffirmé leur engagement avec ces propos du Secrétaire général chargé de l’éducation : « L’assemblée Générale félicite le secrétaire Général maître Abdoulaye Wade et lui apporte un soutien total pour avoir renouvelé le Secrétariat Général National du partie permettant ainsi à la jeunesse du parti d’occuper des postes de responsabilité et de pouvoir participer à la reconquête du pouvoir ». Sans oublier le fils de maitre Wade il continue : « Nous encourageons et soutenons notre frères Karim Wade dans sa lutte contre les nombreuses injustices ….Et exhortons les partisans et mouvements de soutien karimiste à se mobiliser avec engagement et détermination… ».

Joseph Sarr a terminé par une question qu’il a adressé à l’Assemblée des partisans à savoir s’ils veulent Karim comme candidat et la réponse fût l’exclamation de tous par un OUI !

Les Wadistes veulent donc Karim comme candidat.

Cependant, interpellé sur le cas de Omar Sarrr et compagnie Monsieur Sarr a préféré ne pas répondre car cela ne relève pas de ses compétences dit-il.